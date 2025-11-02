با گذشت یک ماه از تعطیلی دولت فدرال آمریکا، هزاران کارمند دولتی که دو حقوق ماهانه خود را از دست داده‌اند، اکنون با بدهی‌های فزاینده، قطع خدمات ضروری و حتی مصادره خودروهایشان روبه‌رو هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از نیویورک، روزنامه واشنگتن‌پست در این باره نوشت: شمار زیادی از کارکنان دولت فدرال این روز‌ها ناچارند برای پرداخت قبوض و هزینه‌های زندگی از کارت‌های اعتباری استفاده کنند، به بانک‌های غذا مراجعه نمایند و دارایی‌های خود را بفروشند. «سینتیا براون»، ۵۳ ساله و از کارکنان اداره انتشارات دولتی، که همچنان بدون حقوق مشغول به کار است، می‌گوید روز‌ها را با قهوه و نوشیدنی‌های پروتئینی سر می‌کند و تقریباً چیزی برای خوردن ندارد. او حتی مجبور شده برای تأمین مخارج، وسایل شخصی و دو تلفن قدیمی‌اش را بفروشد و خودروی او نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت قسط، توقیف شده است.

این گزارش افزود: براون که وظیفه ثبت رسمی مذاکرات کنگره را برعهده دارد، از بن‌بست سیاسی در واشنگتن ابراز نگرانی کرد و گفت: «هیچ پیشرفتی حاصل نمی‌شود. سیاستمداران از هم متنفرند و ما مردم گرفتار میان این نفرت شده‌ایم.»

در ادامه واشنگتن پست همچنین نوشت: تعطیلی دولت از اول اکتبر آغاز شد، زمانی که نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه نتوانستند درباره تمدید بودجه فدرال به توافق برسند. دموکرات‌ها شرط بازگشایی دولت را تمدید یارانه بیمه درمانی (اوباماکر) گذاشته‌اند، در حالی که جمهوری‌خواهان می‌گویند تا بازگشایی کامل دولت وارد مذاکره نخواهند شد.

این بن‌بست اکنون مستقیماً میلیون‌ها آمریکایی کم‌درآمد را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ کسانی که برای دریافت کوپن غذا (SNAP) یا خدمات آموزشی و درمانی فرزندان خود در برنامه‌های فدرال مانند Head Start به بودجه دولتی متکی‌اند. دولت ترامپ اعلام کرده به‌دلیل تعطیلی، پرداخت این کمک‌ها ممکن نیست، هرچند دو دادگاه فدرال حکم داده‌اند بخشی از پرداخت‌ها باید انجام شود.

واشنگتن پست اضافه کرد: «کلاریسا براونینگ»، کارمند اداره تأمین اجتماعی در ساکرامنتو که همسر بیکار، دختر و خواهر معلولش به کوپن غذا وابسته‌اند، گفت: «ما به آخر خط رسیده‌ایم. دیگر چیزی برای خرج کردن نداریم.»

از میان ۲.۱ میلیون کارمند دولت فدرال، بیش از ۷۵۰ هزار نفر یک ماه است بدون حقوق به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند و صد‌ها هزار نفر دیگر نیز بدون دریافت حقوق مشغول کارند. با این حال، دولت ترامپ برای برخی نیرو‌های انتظامی و نظامی بودجه پرداخت حقوق را تأمین کرده است.

در بخش دیگری از گزارش آمده است: نگرانی‌ها زمانی شدت گرفت که دولت تهدید کرد ممکن است پرداخت حقوق معوقه کارکنان را متوقف کند، در حالی که طبق قانونی که ترامپ در سال ۲۰۱۹ امضا کرده بود، کارمندان پس از پایان تعطیلی باید تمام حقوق معوقه را دریافت کنند. «جیمز کروان»، وکیل ۳۱ ساله در هیئت روابط کار ملی، که از آغاز تعطیلی بدون درآمد مانده، می‌گوید: «صورتحساب‌ها، اجاره و وام دانشجویی دارم و فقط چند هفته دیگر می‌توانم دوام بیاورم قبل از اینکه ناچار شوم وام سنگین بگیرم.»

در ادامه آمده است: بسیاری از کارمندان دولت در وضعیت مشابهی هستند. طبق بررسی واشنگتن‌پست، حدود یک‌ششم از کارکنان دولت در قوه مجریه کمتر از میانگین درآمد ملی یعنی ۶۲ هزار دلار در سال درآمد دارند. مؤسسه خیریه‌ای که برای کارکنان فدرال کمک‌هزینه ۱۵۰ دلاری پرداخت می‌کرد، اعلام کرده پس از دریافت بیش از ۱۰ هزار درخواست، بودجه یک‌میلیون‌دلاری‌اش به پایان رسیده است. «روبین کیهو»، مدیر این مؤسسه، گفت: «بیشتر کارکنان دولت مثل سایر آمریکایی‌ها از حقوق تا حقوق زندگی می‌کنند و اکنون حتی از عهده نیاز‌های اولیه خود نیز برنمی‌آیند.»

در ادامه گزارش واشنگتن پست آمده است: در برخی ادارات کارمندان تلاش می‌کنند به همدیگر کمک کنند. در دفتر تأمین اجتماعی آلبانی، نیویورک، کارکنان میز اهدای مواد غذایی و لوازم خانگی برپا کرده‌اند. «جسیکا سوئیت»، نماینده اتحادیه کارمندان، گفت: «همه سعی می‌کنیم در این شرایط دشوار به هم کمک کنیم، اما اوضاع واقعاً ترسناک شده است.»

او افزود که بسیاری از همکارانش در فکر ترک خدمت دولتی هستند، در حالی که دیگران به دنبال کار دوم می‌گردند. با این حال، شرکت‌ها تمایل ندارند کارمندان فدرال را استخدام کنند، چون احتمال می‌دهند به‌محض پایان تعطیلی، محل کار خود را ترک کنند.

به گزارش واشنگتن‌پست بسیاری از کارمندان فدرال برای گذران زندگی مجبور شده‌اند به کار‌های موقت مانند رانندگی در سرویس‌های اینترنتی یا فروشگاه‌های خرده‌فروشی روی آورند. در برخی خانواده‌ها، حتی جلسات درمانی روان‌شناسی نیز به‌دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها قطع شده است.

این روزنامه آمریکایی در پایان نوشت: ادامه تعطیلی دولت نه‌تنها نظام اداری آمریکا را فلج کرده، بلکه میلیون‌ها خانواده را در آستانه فروپاشی مالی و روحی قرار داده است؛ بحرانی که هر روز عمیق‌تر می‌شود، بی‌آنکه چشم‌اندازی برای پایان آن وجود داشته باشد.