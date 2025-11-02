پخش زنده
امروز: -
برنامههای «نیستان»، «شبهای فرهنگ»، «مستند فرهنگ» و «سرزمین من»، امروز از رادیو فرهنگ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «نیستان»، ساعت۲۲ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با تهیهکنندگی یلدا احتشامی در فضایی شنیدنی به شورآفرینی در موسیقی ایرانی و جلوههای بداهه، نوآوری و پیوند هنرهای ایرانی میپردازد.
در آغاز برنامه، محسن حسینی نوازنده سنتور و آهنگساز، دربارهی شورآفرینی در موسیقی ایرانی سخن میگوید و به تحلیل جلوههای احساسی و ریتمی در آثار خود میپردازد.
در بخش بعد، فاطمه رکنی در روایت «برگی از خاطرات موسیقیدانان ایرانی»، گوشههایی از کتاب خاطراتی از موسیقیدانان گردآوری مهدی نورمحمدی را بازخوانی میکند و در ادامه، بخش «بداههوار» با حضور وحید طالبی گلپایگانی نوازنده و مدرس تار، به کشف تجربههای بداههنوازی و ریشههای آن در سنت موسیقی دستگاهی اختصاص دارد.
«موسیقی و خوشنویسی»، عنوان بخش دیگری از برنامه است که به بررسی نسبت میان کششهای خط و آواز ایرانی میپردازد که در آن صبا گلباز نقش پیونددهندهی میان دو هنر را از منظر زیباشناسی تحلیل میکند.
در بخش پایانی، امیرحسین کریمان پژوهشگر حوزه موسیقی، با نگاهی تحلیلی به موسیقیهای نوآور، به بررسی جریانهای جدید آهنگسازی در ایران معاصر میپردازد.
برنامهی «شبهای فرهنگ»، نخستین نشست از سلسله جلسات با موضوع «نهجالبلاغه، سخن جاودانه برای انسان امروز»، را با سخنرانی حجتالاسلام رنجبران تقدیم شنوندگان میکند.
در این برنامه به بررسی آموزههای معرفتی، اجتماعی و اخلاقی این کتاب گرانسنگ پرداخته میشود.
این برنامه با نگاهی تازه به حکمتهای علوی، تلاش دارد پیوند میان تعالیم نهجالبلاغه و نیازهای انسان معاصر را تبیین کند و مخاطبان را با ابعاد کمتر شنیدهشدهی اندیشهی امام علی (ع) آشنا سازد.
برنامه «شبهای فرهنگ»، با محور گفتوگو درباره اندیشه، ادب و حکمت ایرانی ـ اسلامی، هر شب ساعت ۲۱:۳۰ از رادیو فرهنگ گروه تولید و تامین پخش میشود.
برنامه «مستند فرهنگ»، ساعت ۱۴:۳۰، به روایت زندگی علمی و فرهنگی استاد کامران فانی، نویسنده، مترجم، کتابدار و نسخهپژوه برجسته ایرانی میپردازد، این برنامه به تهیهکنندگی حمیرا فراتی از رادیو فرهنگ پخش و ساعت ۱۹:۳۰ بازپخش میشود.
در برنامه امروز «مستند فرهنگ» زندگی و آثار استاد کامران فانی از چهرههای تأثیرگذار فرهنگ و دانش ایران معاصر، مرور میشود.
کامران فانی زاده ۲۵ فروردین ۱۳۲۳ در قزوین است، نویسنده، مترجم، کتابدار و نسخهپژوهی که هماکنون عضو پیوستهی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و از اعضای هیئت علمی دانشنامهی تشیع بهشمار میرود.
او از سال ۱۳۵۹ در کتابخانهی ملی ایران بهعنوان عضو هیئت علمی و مشاور ریاست فعالیت داشته و در کنار آن، در جایگاه عضو هیئت امنای کتابخانه مجلس شورای اسلامی و عضو شورایعالی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی نقشآفرینی کرده است.
فانی از نخستین دانشآموختگان رشته تازهتأسیس کتابداری در ایران بوده و از سالهای نوجوانی با یادگیری زبان انگلیسی و در ادامه تحصیل زبان و ادبیات عربی نزد استادان بزرگی، چون دکتر مهدی محقق و عبدالحمید بدیعالزمان کردستانی، مسیر علمی خود را با پشتکار استوار ساخت.
کارنامه فرهنگی او شامل تألیف، ترجمه، کتابشناسی و نقد کتاب است و نقدهایش در نشریاتی، چون رودکی، تحقیقات کتابداری و نشر دانش همواره از آثار اثرگذار این حوزه بهشمار میرود.
«مستند فرهنگ» با رویکردی پژوهشی و روایتمحور، چهرههای ماندگار فرهنگ و ادب ایران را برای شنوندگان معرفی میکند.
مجله رادیویی «سرزمین من»، با مروری بر رویدادهای تاریخی، تحلیل تحولات منطقه، و معرفی جاذبههای گردشگری سیرجان، پخش می شود.
در بخش «یادها و یادگارها» رضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، به بیان رویدادهای تاریخی روز یازدهم آبان در گذر تاریخ میپردازد.
همچنین در بخش «آنسوی تاریخ» محمد ساجدی تحلیلگر مسائل سیاسی، تازهترین تحولات منطقه را بررسی میکند.
در ادامه، با حسینی رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیرجان گفتوگو میشود و شنوندگان با جاذبههای گردشگری و تاریخی سیرجان آشنا خواهند شد.
سپس بهرامی رئیس شهرداری سیرجان، درباره موزه گلیم و فرش سیرجان توضیحاتی ارائه میدهد.
در گفتوگوهای ویژه برنامه، حجتالاسلام محمدحسین کشوری مدرس دانشگاه و حوزه، موضوع «جنگ روایتها» را تحلیل میکند و حجتالاسلام دکتر مهدی هادی کارشناس روانشناسی مرکز مشاوره مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، در بخش «در پناه آگاهی» به پرسشهای شنوندگان میپردازد.
این برنامه به نویسندگی و تهیهکنندگی محمدرضا حاجحیدری با گویندگی احسان همتی و هماهنگی سهیلا رضایی با اجرای کارشناسی محمدعلی مؤمنی ساعت ۱۳ از آنتن رادیو فرهنگ گروه تاریخ و اندیشه پخش میشود.