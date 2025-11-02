به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رامین حسین زاده گفت: کارشناسان حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه، هنگام رصد و شناسایی نقاط بحرانی انباشت زباله در مناطق روستایی شهرستان، یک خودروی نیسان متعلق به یکی از دهیاری‌های بخش مرکزی آستانه اشرفیه را که در حال تخلیه زباله‌های مخلوط و تفکیک نشده روستا در حاشیه رودخانه سفید رود بود، شناسایی کردند.

وی افزود: در پی اطلاع رسانی این کارشناسان به پاسگاه انتظامی مرکز دهستان کیسم و اخذ دستور قضایی به استناد ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند، این خودرو باری توقیف و به پارکینگ منتقل شد تا اقدامات حقوقی و قضایی در این خصوص انجام شود.

رامین حسین زاده با بیان اینکه هرگونه ریخت و پاش و تخلیه زباله در حاشیه راه‌ها و رودخانه‌ها ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود، از اهالی منطقه و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، مورد را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یا تلفن گویای ۱۵۴۰ اطلاع دهند.