رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه از توقیف یک خودرو نیسان حامل زباله متعلق به یکی از دهیاریهای بخش مرکزی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رامین حسین زاده گفت: کارشناسان حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه، هنگام رصد و شناسایی نقاط بحرانی انباشت زباله در مناطق روستایی شهرستان، یک خودروی نیسان متعلق به یکی از دهیاریهای بخش مرکزی آستانه اشرفیه را که در حال تخلیه زبالههای مخلوط و تفکیک نشده روستا در حاشیه رودخانه سفید رود بود، شناسایی کردند.
وی افزود: در پی اطلاع رسانی این کارشناسان به پاسگاه انتظامی مرکز دهستان کیسم و اخذ دستور قضایی به استناد ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند، این خودرو باری توقیف و به پارکینگ منتقل شد تا اقدامات حقوقی و قضایی در این خصوص انجام شود.
رامین حسین زاده با بیان اینکه هرگونه ریخت و پاش و تخلیه زباله در حاشیه راهها و رودخانهها ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی میشود، از اهالی منطقه و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، مورد را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یا تلفن گویای ۱۵۴۰ اطلاع دهند.