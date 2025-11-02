دیدار نماینده ولی فقیه در لرستان با دو خانواده شهیدجنگ ۱۲ روزه
نماینده ولی فقیه در لرستان و اعضای شورای فرهنگ عمومی استان با خانواده های شهیدان«امیرحسین طولابی» و «علیرضا سبزیپور از شهدای جنگ ۱۲ روزه دیدار و از آنها دلجویی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛به مناسبت هفته فرهنگ عمومی رئیس و جمعی از اعضای شورای فرهنگ عمومی لرستان با خانواده های معظم شهیدان امیر حسین طولابی و علیرضا سبزیپور از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دیدار و از ایثار و فداکاریهای آنان تجلیل کردند.
در این دیدار حجتالاسلام والمسلمین سیداحمدرضا شاهرخی رئیس شورای فرهنگ عمومی استان و نماینده ولی فقیه در لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام گفت:شهدا با شهادت خود در سختترین امتحان الهی سربلند شدند و به اوج افتخار رسیدندو خانوادههای شهدا با صبر و استقامت در پاداش و اجر شهید شریک هستند.
