رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه گفت: ۵ قبضه سلاح شکاری با همکاری پلیس اطلاعات در شهرستان آستانه اشرفیه از متخلفین کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رامین حسین زاده گفت: ۵ قبضه سلاح شکاری مجاز و غیر مجاز با همکاری پلیس اطلاعات در شهرستان آستانه اشرفیه از متخلفین کشف و ضبط شد.

وی افزود: در هفته پدافند غیر عامل و بنابر هماهنگی‌های صورت گرفته در تعامل مشترک یگان محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه با پلیس اطلاعات فراجا، ۵ قبضه اسلحه شکاری از متخلفین در مناطق و زیستگاه‌های این شهرستان کشف و ضبط شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گفت: متهمین با تشکیل پرونده به مرجع قضائی شهرستان معرفی شدند.

وی از دوستداران محیط زیست خواست برای حفاظت از تنوع زیستی و ژنتیکی، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به اطلاع یگان حفاظت محیط زیست برسانند.