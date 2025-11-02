نخستین شورای مشورتی کتاب کشور در شهرستان کاشمر با حضور فعالان فرهنگی، نویسندگان و علاقه‌مندان حوزه کتاب و کتاب‌خوانی،تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، فرماندار کاشمر با اشاره به اهمیت تقویت شورا‌های فکری و فرهنگی در شهرستان گفت: تاکنون شورا‌های مشورتی مختلفی در شهرستان تشکیل شده و تلاش می‌کنیم به‌زودی شورای اندیشه‌ورزی شهرستان را نیز راه‌اندازی کنیم.

محمد قربانی افزود: با توجه به جایگاه فرهنگ مطالعه در توسعه اجتماعی، کاشمر به‌عنوان نخستین شهرستان کشور اقدام به تشکیل شورای مشورتی کتاب کرده است تا از ظرفیت فکری نخبگان و فرهیختگان برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی بهره‌مند شویم.

فرماندار کاشمر کتاب و کتاب‌خوانی را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های توسعه فرهنگی دانست و گفت: ترویج مطالعه به‌ویژه در میان کودکان و نوجوانان می‌تواند تأثیر عمیقی بر رشد فکری و اجتماعی جامعه داشته باشد. در این راستا برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی، نشست‌های فرهنگی، کارگاه‌های داستان‌نویسی و افزایش دسترسی به منابع مطالعاتی از برنامه‌های اولویت‌دار خواهد بود.

وی همچنین با تأکید بر نقش خانواده‌ها در پرورش عادت مطالعه گفت: والدین باید با ایجاد محیطی مناسب برای کتاب‌خوانی و الگوسازی برای فرزندان، به تقویت فرهنگ مطالعه در جامعه کمک کنند.

محمدرضا بدیع‌زادگان، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشمر با بیان اینکه کاشمر از دیرباز یکی از کانون‌های فرهنگی مهم خراسان رضوی بوده است، گفت: بر اساس مستندات، در سال ۱۳۴۹ کاشمر پس از مشهد بیشترین تعداد کتابخانه را در استان داشته است. در حال حاضر نیز ۱۳ کتابخانه فعال در سطح شهرستان فعالیت دارند که این آمار نسبت به بسیاری از شهر‌های بزرگ‌تر قابل توجه است.



وی افزود: برای ارتقای فرهنگ مطالعه باید کتاب را در سبد فرهنگی خانواده‌ها قرار دهیم و با اجرای برنامه‌های جذاب و خلاقانه، مردم را به سمت کتاب و مطالعه سوق دهیم.

در پایان این نشست، پس از رأی‌گیری، جوان، طاهرنژاد، رمضان‌زاده، نبوی و محمدنژاد به‌عنوان اعضای اصلی شورای مشورتی کتاب شهرستان کاشمر انتخاب و معرفی شدند.