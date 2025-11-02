سازمان حج و زیارت: ۹ کاروان، زائران عمره مفرده استان مرکزی را اعزام می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جانشین حج و زیارت استان با بیان اینکه سفر‌های زیارتی عمره مفرده از ۲۳ شهریرماه امسال آغاز شده گفت: تاکنون ۹ کاروان به استان اختصاص داده شده که از این تعداد ۶۰۰ نفر در قالب شش کاروان به سرزمین وحی اعزام شدند و سه کاروان باقی مانده تا پایان آبان اعزام خواهند شد.

نبی الله رستمی افزود: ثبت نام تا پایان سال ادامه دارد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت my.haj.ir نسبت به تکمیل اطلاعات و انتخاب کاروان اقدام کنند.

رستمی گفت: اقامت زائران در عمره مفرده به مدت ۱۰ روز در مدینه منوره و مکه مکرمه می‌باشد.