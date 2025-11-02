به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه نخستین روز مسابقات هفته یازدهم فوتبال لیگ یک فرانسه به این شرح است:

پاری سن ژرمن ۱ – ۰ نیس (گل: گونسالو راموس در دقیقه ۴ + ۹۰)



موناکو ۰ – ۱ اف ث پاریس

اوسر ۰ – ۱ المپیک مارسی

*برنامه - یکشنبه ۱۱ آبان:

رن – استراسبورگ

لانس – لوریان

لیل – آنژه

نانت – متس

تولوز – لوآور

برست – المپیک لیون

-در جدول لیگ یک فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۲۴ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های المپیک مارسی با ۲۲، موناکو با ۲۰ و استراسبورگ با ۱۹ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.