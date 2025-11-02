پخش زنده
هفته یازدهم رقابتهای فوتبال لیگ یک فرانسه شنبه ۱۰ آبان آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه نخستین روز مسابقات هفته یازدهم فوتبال لیگ یک فرانسه به این شرح است:
پاری سن ژرمن ۱ – ۰ نیس (گل: گونسالو راموس در دقیقه ۴ + ۹۰)
موناکو ۰ – ۱ اف ث پاریس
اوسر ۰ – ۱ المپیک مارسی
*برنامه - یکشنبه ۱۱ آبان:
رن – استراسبورگ
لانس – لوریان
لیل – آنژه
نانت – متس
تولوز – لوآور
برست – المپیک لیون
-در جدول لیگ یک فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۲۴ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای المپیک مارسی با ۲۲، موناکو با ۲۰ و استراسبورگ با ۱۹ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم قرار گرفتند.