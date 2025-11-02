به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: معامله‌گران این بازار چشم‌انتظار روزی پرعرضه در یازدهم آبان‌ هستند؛ روزی که شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی با دست پر وارد تالار‌های معاملاتی خواهند شد. در این روز، بازار فیزیکی میزبان عرضه‌های متنوعی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی خواهد بود.

از جمله مهم‌ترین عرضه‌های پیش‌ِرو می‌توان به برنامه عرضه ۱۵ هزار تن ته‌مانده تصفیه‌شده (RCD) از سوی شرکت پالایش نفت امام خمینی در رینگ بین‌الملل، همچنین عرضه ۲ هزار تن ال‌سی‌او از سوی شرکت پالایش نفت آبادان و یک‌هزار و ۵۰۰ تن بنزین شرکت پتروشیمی ایلام در رینگ داخلی اشاره کرد.

ثبت ارزش ۳۳.۷ هزار میلیارد ریالی در معاملات روزانه

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۳۳ هزار و ۷۱۷ میلیارد ریال در روز شنبه دهم آبان رسید؛ این رقم حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات مربوط به ابزار‌های مالی بود.

در این روز، رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی سهمی ۴۰ درصدی، رینگ داخلی بازار فیزیکی سهمی ۵۳ درصدی و بازار برق سهمی ۲ درصدی از ارزش معاملات روز بورس انرژی داشت؛ این در حالی بود که حدود ۵ درصد ارزش بازار در این روز مربوط به ابزار‌های مالی بود.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی فروشنده برتر صادراتی

رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۴۰ هزار و ۵۰۰ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی در روز دهم آبان بود، این دادوستد‌ها مجموع ارزشی برابر ۱۳ هزار و ۶۷۶ میلیارد ریال را در این روز رقم زد.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این روز طی ۵ عرضه مجزای هزار تنی، هزار تنی، ۳ هزار تنی، ۱۳ هزار تنی و ۲۲ هزار تنی مجموعا ۴۱ هزار تن گاز مایع را در قیمت‌های پایه‌ای در بازه منفی ۱۱۰ پریمیوم دلار به ازای هر تن تا منفی ۹۵ پریمیوم دلار به ازای هر تن در رینگ بین‌الملل عرضه کرد. با توجه به استقبال متقاضیان و رقابت قیمتی انجام شده در نهایت ۴۰ هزار و ۵۰۰ تن گاز مایع صادراتی با متوسط قیمتی بالاتر از نرخ‌های پایه به فروش رفت و این معاملات مجموعا ارزشی معادل ۱۳ هزار و ۶۷۶ میلیارد ریال را در این رینگ رقم زد.

پالایش نفت امام خمینی در صدر برترین فروشندگان رینگ داخلی

بررسی داده‌های معاملاتی رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از فروش مجموعا ۴۳ هزار و ۹۴۷ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی و ثبت مجموع ارزشی معادل ۱۷ هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال در این رینگ طی روز دهم آبان حکایت دارد. شرکت پالایش نفت امام خمینی در این روز ۴۰ هزار تن نفت سفید خوراکی را با قیمت پایه‌ای برابر ۴۳۶ هزار و ۷۷۳ ریال به ازای هر کیلوگرم در رینگ داخلی عرضه کرد؛ با توجه به استقبال متقاضیان، کل محصول عرضه شده در قیمت پایه به فروش رفت و این معامله با ثبت مجموع ارزشی معادل ۱۷ هزار و ۴۷۱ میلیارد ریال در صدر برترین فروشندگان این رینگ به لحاظ حجم و ارزش فروش محصول قرار گرفت.

در رینگ ابزار‌های مالی چه گذشت؟

مجموع ارزش ریالی مربوط به ابزار‌های مالی به هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال در روز دهم آبان رسید. تابلو اوراق بهادار در بازار مشتقه در این روز میزبان دادوستد یک قرارداد سلف موازی گازمایع کنگان۰۵۱ بود، این معامله مجموع ارزشی معادل ۴۷۱ میلیون ریال را به همراه داشت.

تابلو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار میزبان دادوستد ۹۹۳ هزار و ۷۹۲ واحد از صندوق سینرژی بود، این معاملات مجموع ارزشی معادل ۲۱.۶ میلیارد ریال را رقم زد. همچنین در این روز ۲ میلیون و ۴۷۵ هزار ورقه گواهی ظرفیت نقدی نیز از تابلو گواهی ظرفیت بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران دادوستد شد که این معاملات نیز مجموع ارزشی معادل ۲۱۷ میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال را به همراه داشت.

دادوستد ۸ میلیون ورقه گواهی صرفه جویی گاز اوج۰۴۰۴ در تابلو گواهی صرفه‌جویی انرژی در بازار اوراق بهادار در این روز نیز به ثبت مجموع ارزشی معادل هزار و ۴۲۳ میلیارد ریال در این بازار طی روز دهم آبان رسید.