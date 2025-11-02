از محمد زارعزاده هنرمند توان‌خواه مهریزی که با اجرای نمایش «پاپیون قرمز» موفق به کسب رتبه نخست بخش فراگیر جشنواره تئاتر مریوان شده بود، تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، از محمد زارعزاده هنرمند توان‌خواه مهریزی که با اجرای نمایش «پاپیون قرمز» موفق به کسب رتبه نخست بخش فراگیر جشنواره تئاتر مریوان شده بود، با حضور جمعی از مسئولان استان یزد و شهرستان مهریز تجلیل شد.

در این آیین، مسئولان شهرستان مهریز موفقیت زارعزاده را افتخاری برای جامعه هنری استان یزد عنوان کردند و بر ضرورت حمایت از استعداد‌های افراد توان‌خواه تأکید داشتند.

محمد زارعزاده در اجرای نمایش «پاپیون قرمز» توانست نظر تماشاگران و داوران جشنواره را جلب کند.

این هنرمند مهریزی فعالیت در عرصه هنر‌های نمایشی را با پشتکار دنبال می‌کند و در جشنواره مریوان در بخش ویژه فراگیر به رتبه نخست دست یافت.