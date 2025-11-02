



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون پرورشی آموزش و پرورش استان گفت: همزمان با هفته بسیج دانش‌آموزی و در آستانه فرارسیدن سیزدهم آبان، طرح لاله‌های روشن با هدف گسترش فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در میان دانش‌آموزان، در ۲ هزار مدرسه استان آغاز شده است.

به گفته وی: در طرح لاله‌های روشن در مدارس استان، از شهدای گرانقدر و خانواده‌های آنها تجلیل می‌شود و همچنین دانش‌آموزان در این مراسم‌ها نام شهدا را می‌شنوند، با روح ملکوتی آنان انس می‌گیرند.