معاون پرورشی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح لالههای روشن در مدارس استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون پرورشی آموزش و پرورش استان گفت: همزمان با هفته بسیج دانشآموزی و در آستانه فرارسیدن سیزدهم آبان، طرح لالههای روشن با هدف گسترش فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در میان دانشآموزان، در ۲ هزار مدرسه استان آغاز شده است.
به گفته وی: در طرح لالههای روشن در مدارس استان، از شهدای گرانقدر و خانوادههای آنها تجلیل میشود و همچنین دانشآموزان در این مراسمها نام شهدا را میشنوند، با روح ملکوتی آنان انس میگیرند.