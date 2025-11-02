پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره آب و فاضلاب بندر امام خمینی از آغاز لایروبی شبکه فاضلاب باهدف جلوگیری از بروز بیماریها و چالشهای زیست محیطی در این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی تنگسیری گفت: به منظور حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از چالشهای زیست محیطی و همچنین پیشگیری از شیوع بیماریهای میکروبی ناشی از آلودگی فاضلاب شهری، لایروبی آشغالهای تجمیع شده در سپتیک لیفتها با تلاش نیروهای بهره برداری آغاز شد.
وی افزود: با همت نیروهای بهره برداری تاسیسات فاضلاب جهت پیشگیری از سوختن پمپهای دفع فاضلاب و خسارت به تاسیسات، طی برنامه کاری اقدام به لایروبی و خارج نمودن آشغالهای وارد شده به سپتیک میکنند.
تنگسیری اظهار داشت: با انجام این کار دفع فاضلاب در مناطق سرعت بیشتری پیدا میکند و حجم فاضلاب در خطوط اصلی به مقدار زیادی کاهش مییابد.