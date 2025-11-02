به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،شیر جنگ گفت:در طرح نظارتی ۴ واحد دندان‌سازی و دندان‌پزشکی و ۲ واحد فعال در حوزه زیبایی که فاقد هرگونه مجوز رسمی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودند شناسایی و تعطیل شدند.

وی با هشدار به متخلفان گفت: این مراکز به‌صورت غیرقانونی و خارج از چارچوب مقررات، اقدام به مداخله در امور درمانی کرده و سلامت مردم را به طور جدی به خطر انداخته بودند. با هرگونه فعالیت درمانی بدون مجوز با شدیدترین برخورد قانونی مقابله خواهیم شد.

شیر جنگ حفظ سلامت عمومی را اولویت اصلی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و شبکه بهداشت و درمان شهرستان برشمرد و از همکاری موثر مراجع قضایی و نیروی انتظامی در اجرای بدون تعارف این طرح تقدیر کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز یا مشکوک درمانی مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ یا اداره نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان اسکو گزارش کنند.