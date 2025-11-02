مدیر اداره بهره‌برداری و نگهداری سد کوثر گچساران گفت:حجم ذخیره آب سد کوثر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، اکبر خدری افزود: هم‌اکنون در۶۳ درصد از مخزن سد کوثر آب ذخیره شده است در حالی که مدت مشابه ۸۷ درصد از این سد ذخیره آب داشت.

وی بیان داشت: حجم آب موجود در مخزن این سازه بزرگ آبی در گچساران هم‌اکنون ۳۴۵ میلیون مترمکعب کاهش یافته است در حالی که مدت مشابه پارسال ۴۷۸ میلیون مترمکعب آب در این سد ذخیره شده بود.

خدری با بیان اینکه وضعیت نرمال (عادی) تراز مخزن بتنی این سد از سطح دریا ۶۲۵ متر است گفت: تراز سد کوثر اکنون ۶۰۹ متر است در حالی که مدت مشابه پارسال تراز آب این سد ۶۲۰ میلیمتر بود.

وی با اشاره به اینکه ابتدای سال آبی جاری تاکنون بارانی در ایستگاه سد کوثر ثبت نشده است تاکید کرد: ورودی آب به سد کوثر امسال نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش چشمگیر یافته است.

خدری یادآور شد: اکنون روزانه ورودی اب به سد کوثر کمتر از پنج مترمکعب بر ثانیه است در حالی که مدت مشابه پارسال دبی روزانه آب به این سد ۹متررمکعب بر ثانیه بوده است.

مدیر اداره بهره‌برداری و نگهداری سد کوثر گچساران گفت: میزان حجم آب تبخیری از سد کوثر در سال آبی جاری حدود سه میلیون مترمکعب است.

وی بیان داشت: ابتدای امسال تاکنون ۳۴میلیون مترمکعب آب از سد کوثر گچساران برای مصارف آشامیدنی، صنعت، کشاورزی و زیست محیطی رها شده است.

مدیر اداره بهره‌برداری و نگهداری سد کوثر گچساران ادامه داد:مدت مشابه سال آبی گذشته ۴۵ میلیون مترمکعب آب از این سد رهاسازی شده بود.