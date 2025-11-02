پخش زنده
نشست قرارگاهی ائمه جمعه جنوب آذربایجان غربی با هدف تقویت همافزایی، بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی منطقه و ارتقاء هماهنگیهای راهبردی میان ائمه در میاندوآب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست قرارگاهی ائمه جمعه جنوب استان آذربایجان غربی با حضور ائمه جمعه شهرستانهای جنوب استان، اعضای شورای تأمین شهرستان میاندوآب و مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان، در محل دفتر امام جمعه میاندوآب برگزار گردید.
این نشست با هدف تقویت همافزایی، بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی منطقه، و ارتقاء هماهنگیهای راهبردی میان ائمه جمعه جنوب استان برگزار شد. در جریان جلسه، شرکتکنندگان ضمن تبادل نظر پیرامون چالشها و ظرفیتهای موجود، بر ضرورت انسجام بیشتر در فعالیتهای فرهنگی و دینی تأکید کردند.
حجت الاسلام اسماعیلی مدیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه آذربایجان غربی در این نشست عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم به وظیفهای که به عنوان نهاد امامت به عهده ما گذاشته شده است به نحو احسن در این ماموریت تحت فرمان فرماندهی کل قوا رهبر عزیزمان خدمت کنیم.
حجت الاسلام اسماعیلی در ادامه به ابعاد زندگی حضرت زهرا (س) و جایگاه ویژه آن حضرت اشاره کرد و گفت: افتخار میکنیم که دائیه و پرچمدار پرچمی هستیم که حضرت زهرا (س) در دفاع از ائمه و ولایت بلند کردند و این بزرگترین افتخار برای ما است و بزرگترین امر الهی بود که در دفاع از ولایت کوتاهی نکنیم و درسی که آن حضرت در دفاع از حقانیت ولایت و در دفاع از آن چیزی که پروردگار عالم امر کرده بود، حجت تمام است وقتی حضرت زهرا (س) در خانه وحی از ولایت حضرت علی (ع) دفاع میکند من هم امروز به شما میگویم که بزرگترین پیام حضرت زهرا (س) همین دفاع از ولایت است که باید دست از این پرچم بر نداریم و از نظر الگوی رفتاری در جامعه حضرت زهرا (س) را در حُجب و نجابت بهترین الگو برای زنان جامعه دانست و دومین پیام ایام فاطمیه، احیاء ایام فاطمیه به معنای واقعی زمانی انجام میشود که جوانان و زنان مسجدها را احیاء کنند و در مساجد حضور داشته باشند.
مدیر شورای سیاستگذاری آذربایجان غربی افزود: احیاء مساجد جزء تکالیف ما است و نباید از مسجدها دور شویم، چون هر کسی که از مساجد دور شود دچار مشکلات زیادی میشود.