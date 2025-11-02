به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این نشست با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد، وزارت راه و شهرسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و شرکت کنترل کیفیت هوا برگزار شد.

در این نشست مجموعه اقدامات اجرایی مرتبط با «برنامه عملیاتی کاهش آلودگی صوتی شهر تهران» ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران بررسی و هدف آن، بررسی پیشنهاد‌های کارشناسی برای به‌روزرسانی الزامات قانونی مرتبط با آلودگی صوتی در کشور اعلام شد.

فاطمه کریمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا در حاشیه این جلسه گفت:آلودگی صوتی یکی از چالش‌های جدی محیط‌زیست شهری است و بازنگری در حدود مجاز صدا، به‌ویژه در زمینه ماشین‌آلات ساختمانی و راه‌سازی، ضرورتی انکارناپذیر محسوب می‌شود.

وی افزود: در حالی‌که حدود مجاز صدا برای وسایل نقلیه سبک، سنگین و موتورسیکلت‌ها پیش‌تر از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین شده، تاکنون مقررات مشخصی برای ماشین‌آلات وجود نداشته است. این خلأ قانونی می‌تواند اثر مستقیمی بر میزان آلودگی صوتی در مناطق شهری داشته باشد.

کریمی ادامه داد : در این نشست، علاوه بر بررسی حدود مجاز صدا، پیشنهاد شد پهنه‌های آموزشی و درمانی نیز با رویکرد سخت‌گیرانه‌تر به جدول حدود مجاز صدا در کشور افزوده شوند. مطالعات علمی نشان می‌دهد که آلودگی صوتی آثار جدی بر سلامت جسم و روان شهروندان دارد؛ از جمله افزایش هورمون استرس، اختلال خواب، فشار خون بالا و کاهش تمرکز و یادگیری در کودکان.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا گفت : هدف از این بازنگری‌ها، ارتقای دقت در ارزیابی‌های صوتی، هماهنگی با استاندارد‌های بین‌المللی و تقویت ابزار‌های نظارتی و مدیریتی کشور در زمینه کنترل آلودگی صوتی است.

کریمی تأکید کرد: اجرای مؤثر مصوبه شورای شهر تهران درباره کاهش آلودگی صوتی نیازمند همکاری مستمر میان نهاد‌های اجرایی، علمی و قانون‌گذار است تا بتوانیم محیطی سالم‌تر و آرام‌تر برای شهروندان فراهم کنیم.