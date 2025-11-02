کاهش دما در راه است
کارشناس هواشناسی استان قزوین از کاهش دما از فردا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مهدی آخوندی، کارشناس هواشناسی استان قزوین، با اشاره به تحلیل آخرین نقشههای هواشناسی اعلام کرد: طی چند روز آینده، وضعیت جوی در سطح استان عمدتاً پایدار خواهد بود.
وی افزود: با این حال، از روزهای دوشنبه و سهشنبه، بهدلیل نفوذ زبانههای پرفشار از عرضهای بالاتر، شاهد تغییراتی در شرایط جوی خواهیم بود. این تغییرات شامل شمالی شدن سوی جریانات، وزش بادهای شمالی و کاهش نسبی دما در سطح استان است.
آخوندی همچنین خاطرنشان کرد: در ارتفاعات شمالی استان، افزایش ابر، پدیده مه و احتمال وقوع رگبارهای پراکنده دور از انتظار نیست.
وی از شهروندان خواست با توجه به تغییرات پیشرو، تمهیدات لازم را برای روزهای آینده در نظر بگیرند.