دانش‌آموزان سرمایه‌های اصلی کشورند و باید در مسیر علم، مهارت و معنویت گام بردارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس آموزش و پرورش آبادان در دبیرستان حضرت زینب (س) با اشاره به فرا رسیدن سالروز ۱۳ آبان روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی بر ضرورت افزایش آگاهی و تقویت بصیرت دانش‌آموزان در برابر توطئه‌های رسانه‌ای دشمنان تأکید کرد.

مجید درویشی افزود: به مناسبت گرامیداشت ۱۳ آبان برنامه‌ها و مراسم ویژه‌ای در مدارس آبادان با هدف ارتقای بینش و آگاهی دانش‌آموزان نسبت به توطئه‌های دشمنان، به‌ویژه در فضای مجازی و رسانه‌ای، برگزار می‌شود.

او با بیان اینکه دانش‌آموزان سرمایه‌های اصلی کشور هستند گفت: ضروری است نوجوانان و جوانان با تلاش در مسیر علم‌آموزی، تقویت مهارت‌های فردی و رشد معنوی، خود را برای آینده‌ای درخشان و خدمت به میهن اسلامی آماده کنند.

درویشی ابراز امیدواری کرد: با اهتمام آموزش و پرورش و همراهی خانواده‌ها، شاهد شکوفایی علمی، فرهنگی و معنوی دانش‌آموزان در مسیر پیشرفت کشور باشیم.