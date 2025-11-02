امسال مراسم گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حال‌و‌هوایی متفاوت و با یاد و نام شهدای دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فاطمه و علیرضا نیازمند دو کودک دانش آموز گلستانی هستند که سحرگاه جمعه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی در تهران به همراه پدر و مادر و خواهر خردسالشان به شهادت رسیدند.

۳۴ دانش‌آموز و پنج معلم در جنگ ۱۲ روزه به دست دشمن جنایتکار صهیونیستی به شهادت رسیدند.

از میان شهدای دانش‌آموز، ۱۳ نفر در دوره پیش‌دبستانی و دوره اول ابتدائی «پایه اول تا سوم» مشغول به تحصیل بودند.