فصل برداشت زرشک از باغات دهستان افین در استان خراسان جنوبی

روستای افین از توابع بخش زهان،شهرستان زیرکوه در استان خراسان جنوبی است که پایتخت زرشک دنیا نیز شهرت دارد و رتبه اول تولید زرشک کشور در این روستا است و امرار معاش و اقتصاد اکثر کشاورزان این منطقه از طریق برداشت محصول زرشک می‌باشد. زرشک یکی از محصولات استراتژیک استان خراسان جنوبی است که این روزها برداشت آن آغاز شده است و کشاورزان همچنان در حال برداشت محصول زرشک بوده تا آن را به صورت تازه دست چین کنند و به صورت خشک شده و یا تازه به دیگر استان‌ها و سراسر جهان صادر کنند.

عکاس : محسن رحیمی عنبران