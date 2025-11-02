براساس اعلام مرکز آزمون جهاد دانشگاهی؛ مهلت ثبت‌نام آزمون استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر تمدید شد.

تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از مرکز آزمون جهاد دانشگاهی؛ بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در بخش تکمیل ظرفیت دومین آزمون استخدامی خاص فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر (موضوع بند ج ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه) می‌رساند؛ باعنایت به درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران و موافقت سازمان اداری استخدامی کشور، مقرر شد تغییرات زیر در تکمیل ظرفیت انجام شود:

۱) کلیه داوطلبانی که مجاز به شرکت در تکمیل ظرفیت هستند، امکان تغییر اطلاعات و مشخصات ثبت شده اولیه خود را خواهند داشت و ثبت نام در تکمیل ظرفیت با توجه به شرایط اطلاعات ثبت شده فعلی انجام خواهد شد.

۲) استخدام در ستاد اختصاصی واحد‌های مرکزی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب شرایط احراز مشاغل تخصصی، صرفا از میان دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر امکانپذیر است و مسئولیت انتخاب این شغل محل‌ها بر عهده داوطلب خواهد بود.

۳) ملاک عمل درخصوص تاریخ فراغت از تحصیل (تاریخ فارغ التحصیلی مندرج در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه)، دو ماه پس از آخرین روز ثبت نام تکمیل ظرفیت تعیین می‌شود.

۴) باتوجه به تمدید مهلت شرکت در تکمیل ظرفیت تا دوشنبه ۱۲ آبان ماه، به متقاضیان تاکید می‌شود در فرصت باقیمانده، با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir اقدام کنند.