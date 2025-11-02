به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با بیان اینکه مشترکان خاص شامل مشترکان پرمصرف، بدمصرف و غیر متعارف هستند، افزود: طرح تعویض و نصب کنتور‌های هوشمند در استان خراسان رضوی از سال گذشته آغاز شده است.

حسین امامی اضافه کرد: این کنتور‌ها در واحد‌های تجاری، صنعتی، فضای سبز، واحد‌های آموزش و پرورش، باغ ویلا‌ها و سایر واحد‌های مسکونی نصب شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی بیان کرد: کنتور‌های هوشمند در تمام شهر‌های استان نصب شده ولی در شاندیز به صورت خاص نصب تجمیعی هزار و ۵۰۰ کنتور در دستور کار قرار دارد.

امامی گفت: کاهش تلفات و شناسایی نشت آب، شناسایی استفاده‌های نامتعارف و ارسال هشدار به مشترک، مدیریت تقاضا در شرایط بحرانی، بهبود سیستم وصول مطالبات و کاهش مطالبات معوقه، کاهش هزینه قرائت و کنترل دبی مشترکین به ویژه در مناطق دور افتاده و پراکنده، نبود نیاز به حضور مامور قرائت در محل مشترک، افزایش دقت و سرعت در صدور صورتحساب، بررسی روند مصرف مشترک در راستای تعیین کاربری و امکان پیاده سازی الگوی چند تعرفه‌ای متناسب با ساعات اوج مصرف از جمله مزایای هوشمندسازی کنتور‌ها است.

سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شهر‌ها و روستا‌های خراسان رضوی به جز مشهد، زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی قرار دارند.

هم اکنون از مجموع ۳۷ دشت استان خراسان رضوی، نیمی در شرایط ممنوعه بحرانی قرار دارد و وجود چاه‌های غیرمجاز و برداشت بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی مهم‌ترین علت بحرانی شدن وضعیت دشت‌های استان عنوان شده است.