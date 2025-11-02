به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نودمین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان، با حضور بیش از ۴۱۰ ورزشکار از ۸۷ کشور دنیا به میزبانی شهر «فورده» در کشور نروژ برگزار شد. ایران در بخش تیمی با کسب ۳۸۷.۸ امتیاز بالاتر از سایر کشور‌ها قرار گرفت و برای دومین بار به مقام قهرمانی رسید.

در این دوره از مسابقات نمایندگان ایران موفق به کسب یک نشان طلا، ۴ نقره و یک برنز شدند.

مراسم تجلیل از مدال‌آوران و ملی‌پوشان وزنه‌برداری کشورمان بعداز ظهر (شنبه) با حضور سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه برداری، فروردین و حسینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آخوندی عضو شورای شهر تهران و تعداد دیگری از مسئولان در هتل المپیک برگزار شد.