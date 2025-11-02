مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: عملیات اجرایی جابجایی مسیر فیبر نوری سلطان آباد در محدوده طرح عمرانی اداره راه و شهرسازی در محور مسیر رامهرمز به بهبهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده اظهار کرد: عملیات اجرایی جابجایی مسیر فیبر نوری با هدف صیانت از شبکه ارتباطی موجود، افزایش پایداری خدمات ارتباطی و تسهیل اجرای پروژه راه‌سازی محور رامهرمز به بهبهان و در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای منطقه و به منظور جلوگیری از آسیب به شبکه ارتباطی فیبر نوری صورت می‌گیرد.

وی افزود: عملیات لوله‌گذاری جهت جابجایی مسیر فیبر نوری در حال انجام است و با همکاری و هماهنگی میان شرکت مخابرات خوزستان و اداره راه و شهرسازی در حال پیشرفت می‌باشد.

فلاح زاده اظهار داشت: پس از اتمام مرحله لوله‌گذاری، عملیات کابل‌کشی و انتقال و جابجایی فیبر نوری در مهلت مقرر انجام خواهد شد تا اختلالی در خدمات ارتباطات مخابراتی این منطقه ایجاد نشود.