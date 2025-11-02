پخش زنده
سرپرست شبکه بهداشت و درمان اندیمشک گفت: نرخ رشد جمعیت در این شهرستان بسیار نگران کننده و کمتر از میانگین کشوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرخالدین یلدی در نشست ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اندیمشک که در سالن نشستهای فرمانداری این شهرستان برگزار شد، نرخ پایین رشد جمعیت در این شهرستان را فاجعه بار و بسیار نگران کننده عنوان و اظهار کرد: ۱۲۰ هزار نفر از جمعیت این شهرستان بالای ۳۰ سال سن دارند و با این روند، اندیمشک در ۱۵ سال آینده دیگر جمعیت جوان و نیروی کاری نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه کمیته جوانی جمعیت در اندیمشک باید فعالانهتر عمل کند، افزود: نرخ رشد جمعیت در خوزستان از میانگین کشوری بالاتر است ولی این نرخ در اندیمشک کمتر از میانگین کشور است.
یلدی میانگین نرخ رشد جمعیت در کشور را ۱.۶ و این آمار در اندیمشک را ۱.۳ اعلام کرد و ادامه داد: توقف کاهش نرخ رشد جمعیت و بهبود آن با نصب چند بنر و اقدامهای نمایشی و نمادین ممکن نیست و ضروری است تا همه دستگاهها در این زمینه ایفای نقش کنند.
طلاق پایان بخش ۶۵ درصد ازدواجها در اندیمشک
سرپرست ثبت احوال اندیمشک نیز در این نشست، گفت: ۸۷۴ ولادت در ۶ ماه نخست امسال در این شهرستان به ثبت رسیده که بیش از ۱۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.
امید غلامحسینی ادامه داد: ۹۱۶ مورد ازدواج و ۵۵۹ مورد طلاق در ۶ ماه نخست امسال در اندیمشک به ثبت رسیده است که نشان میدهد ۶۵ درصد ازدواجها به طلاق ختم میشود.
وی با تاکید بر ضرورت چاره اندیشی و اجرای برنامههای فرهنگی افزود: بررسیها نشان میدهد که تمایل نداشتن خانوادهها برای فرزندآوری بیش از مسایل اقتصادی به موضوعهای فرهنگی مربوط است که در این زمینه نقش دستگاههای فرهنگی و رسانهای بسیار اهمیت دارد.
آمار فرزندآوری در اندیمشک بسیار نگران کننده است
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار اندیمشک نیز در این نشست آمارهای فرزندآوری و جوانی جمعیت در این شهرستان را بسیار نگران کننده دانست و گفت: قانون جوانی جمعیت تکالیفی برای همه دستگاهها تعیین کرده است که متاسفانه دستگاهها به مسوولیت خود در این زمینه به خوبی عمل نکردهاند.
کرامت میری با تاکید بر اجرایی کردن تکلیف قانونی دستگاهها پیرامون جوانی جمعیت افزود: اگر همه پای کار نیایند، مشکل فرزندآوری و جوانی جمعیت با قانون نویسی و شعار برطرف نمیشود.
وی میزان نرخ فرزندآوری در اندیمشک را کمتر از میانگین کشوری دانست و ادامه داد: تمایل خانوادهها برای داشتن یک یا حداکثر ۲ فرزند و همچنین آمار بالای طلاق، ۲ آسیب مهم در مسیر اجرای قانون جوانی جمعیت و افزایش نرخ باروری در این شهرستان است.
لزوم تبدیل فرزندآوری به گفتمان غالب جامعه
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار اندیمشک با بیان اینکه فرزندآوری باید به گفتمان غالب جامعه تبدیل شود، گفت: همه دستگاههای فرهنگی، آموزشی، خدماتی و امدادی برای فرهنگ سازی فرزندآوری میان جوانان مسوولیت دارند.
وی با بیان اینکه بسیاری از کارها نیاز به بودجه ندارد بلکه نیاز به همت، ایده و خلاقیت دارند، افزود: برنامه ریزی برای برگزاری دورههای آموزشی، جشنواره جوانی جمعیت و کار فرهنگی و رسانهای در فضای مجازی از جمله اقدامهایی است که باید در دستور کار دستگاههای شهرستان قرار گیرد.
بحران کاهش جمعیت در کشور ایران از دهههای ۷۰ و ۸۰ به صورت بی سر و صدا آغاز ش. سیاستهای کلی جمعیتی کشور با توجه به نگرانیهای ناشی از پیامدهای منفی تداوم باروری زیر سطح جانشینی، از اواسط دهه ۱۳۸۰ تغییر کرد و جهتگیری سیاستها از کنترلی به ترمیمی تغییر جهت یافت.
به دنبال ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ توسط مقام معظم رهبری، قانون جدید حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف افزایش باروری کل به بالاتر از سطح جانشینی، توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و مقام معظم رهبری بارها در سخنرانیهای خود به مناسبتهای مختلف بر فرزندآوری تاکید کردند.
چشم انداز قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رسیدن به نرخ باروری ۲.۵ را تا سال ۱۴۰۷ در کشور تعیین شده است.
شهرستان اندیمشک با جمعیتی بیش از ۱۷۰ هزار نفر در شمال خوزستان واقع شده و پنج شهر تابعه دارد.