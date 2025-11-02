با هدف آشنایی با اصول امر به معروف و نهی از منکر، جلسه آموزشی با حضور ۸۰ نفر از معلمان و مبلغان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم افتتاحیه رسمی کنگره ملی امام خمینی (ره) و ۶۲۰۰شهید استان مرکزی در شهرستان شازند برگزار شد.

در جلسه هماهنگی راهپیمایی ۱۳ ابان زرندیه با تاکید بر اطلاع رسانی و حضور پرشور مردم و دانش اموزان در این مراسم مقرر شد این راهپیمایی از ساعت نه و نیم در شهر‌های رازقان، خشکرود، پرندک و زاویه برگزار شود.

با هدف آشنایی با اصول امر به معروف و نهی از منکر، جلسه آموزشی با حضور ۸۰ نفر از معلمان و مبلغان در آشتیان برگزار شد.