رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی بروجرد از شناسایی ۲۷ نانوایی متخلف در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی بروجرد گفت: با هدف ساماندهی بازار آرد و نان و نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای صنفی از ۱۱۲ نانواییهای شهرستان بروجرد بازدید شد.
بهروز پیردایه افزود: در این بازدیدها، ۲۷ نانوایی به علت رعایت نکردن ضوابط حمل و نگهداری آرد، کیفیت پایین پخت نان، ذخیره ی غیرمجاز آرد، کمفروشی و تعطیلی بدون مجوز شناسایی و پرونده این واحدها برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارسال شد.
وی ادامه داد: گشتهای مشترک نظارتی با هدف پایش مستمر بازار، افزایش شفافیت در توزیع آرد و ارتقای خدمات صنفی بهصورت منظم ادامه خواهد داشت و تلاش ما بر این است که حقوق مصرفکنندگان و نانواهای قانونمدار به بهترین شکل ممکن حفظ شود.
رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی بروجرد با بیان اینکه ۷۰ هزار کیسه آرد سهمیهای ماهانه بین واحدهای نانوایی این شهرستان توزیع میشود، افزود: از این مقدار سهمیه آرد ۱۹ هزار کیسه آرد بین واحدهای سنگکی، ۴۸ هزار کیسه آرد برای نان لواش و سه هزار کیسه مختص واحدهای نانوایی بربری است.
وی بیان کرد: ۳۵۷ واحد نانوایی در بروجرد آرد سهمیه ای دریافت میکنند و روزانه در این شهرستان ۶۵۰ هزار نان لواش، ۸۳ هزار سنگک و ۱۸ هزار بربری پخت و توزیع میشود.