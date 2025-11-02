دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برای برگزاری مسابقه‌های سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در سنندج، رویداد قرآنی کردستان را جلوه‌ای از اصالت ایرانی و هویت اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در این نامه نوشته است: توجه به آداب و رسوم اصیل مردم کُرد، بهره‌گیری از نخبه‌های بومی در استماع قرآن و احترام به فرهنگ کهن کردستان، جلوه‌ای از تلفیق اصالت ایرانی و هویت اسلامی بود که در فضای معنوی مسابقات موج می‌زد.

* جلوه‌ای از وحدت اسلامی و انسجام ملی

وی در این نامه نوشته است: این دوره از مسابقه‌های قرآن، به حق جلوه‌ای بی‌بدیل از وحدت اسلامی، انسجام ملی و شکوه و عظمت قرآن بود. حضوری پرشور و بی‌سابقه از اقشار مختلف مردم، اعم از اهل سنت و شیعه، مردان و زنان، پیران، جوانان و نوجوانان که همگی در سایه قرآن کریم گرد آمده بودند، پیام همدلی، برادری و وفاداری به آرمان‌های اسلام عزیز و انقلاب اسلامی را طنین‌انداز کردند.

* تلفیق فرهنگ بومی کردستان با معنویت قرآنی

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه افزوده است: برگزاری کنگره بین‌المللی قرآن کریم «نِگِل» با حضور قاریان و صاحب‌نظران کردزبان از کشور‌های عراق، ترکیه و کرد‌های شیعه و سنی ایران، نقطه عطفی در تقویت پیوند‌های فرهنگی، دینی و قرآنی میان ملت‌های مسلمان منطقه به‌شمار می‌آید.