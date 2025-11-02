پخش زنده
در کارگروه تنظیم بازار شهرستان میاندوآب روند توزیع اقلام اساسی و عملکرد اعضای کارگروه بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کارگروه تنظیم بازار شهرستان میاندوآب به ریاست فرماندار میاندوآب با دستور کار بررسی روند توزیع اقلام اساسی و بررسی عملکرد اعضای کارگروه تشکیل جلسه داد .
فرماندار میاندوآب در جلسه کارگروه تنظیم بازار این شهرستان با تاکید بر تشدید نظارت بر بازار و برخورد جدی با هرگونه گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت و ارائه فاکتور گفت: انتظار داریم بازرسان بازار علاوه بر نظارت و پایش مستمر بازار توجه ویژهای نیز به رعایت نرخهای مصوب اقلام داشته باشند.
امیرتیموری افزود: مهمترین مسئله بعد از بحرانهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه، بحث تورم و معیشت مردم است، نباید اجازه داد بازار بیشتر از این تحت تاثیر قیمت دلار و سکه باشد.
وی خواستار برنامه ریزی برای همکاری و هماهنگی بیشتر بین ادارات و نهادهای نظارتی و همچنین مشارکتهای مردمی در این راستا شد.