تاکید فرماندار میاندوآب بر تشدید نظارت و پایش بازار اقلام اساسی و پر مصرف

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کارگروه تنظیم بازار شهرستان میاندوآب به ریاست فرماندار میاندوآب با دستور کار بررسی روند توزیع اقلام اساسی و بررسی عملکرد اعضای کارگروه تشکیل جلسه داد .

فرماندار میاندوآب در جلسه کارگروه تنظیم بازار این شهرستان با تاکید بر تشدید نظارت بر بازار و برخورد جدی با هرگونه گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت و ارائه فاکتور گفت: انتظار داریم بازرسان بازار علاوه بر نظارت و پایش مستمر بازار توجه ویژه‌ای نیز به رعایت نرخ‌های مصوب اقلام داشته باشند.

امیرتیموری افزود: مهمترین مسئله بعد از بحران‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه، بحث تورم و معیشت مردم است، نباید اجازه داد بازار بیشتر از این تحت تاثیر قیمت دلار و سکه باشد.

وی خواستار برنامه ریزی برای همکاری و هماهنگی بیشتر بین ادارات و نهاد‌های نظارتی و همچنین مشارکت‌های مردمی در این راستا شد.