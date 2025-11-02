جام جهانی جایی برای نشان دادن چهره واقعی دختران ایرانی است
دروازهبان باتجربه تیم ملی فوتسال بانوان ایران گفت: جام جهانی فیلیپین فقط یک رقابت نیست، بلکه فرصتی است تا دنیا شاهد استعداد، تلاش و غیرت دختران ایرانی است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، فرزانه توسلی، کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان که سالهاست لقب عقاب آسیا را یدک میکشد معتقد است برای جام جهانی فوتسال در فیلیپین یک نمایش جدید از تیم ملی فوتسال ایران را جهان شاهد خواهد بود.
فرزانه توسلی درباره تمرینات سخت، اما منظم تیم ملی گفت: اردوها واقعاً فشرده است، اما این سختیها لذتبخش است، چون میدانیم هدف بزرگی پیش رو داریم. هر تمرین، هر بازی درونتیمی و هر جلسه فنی ما را یک قدم به هدفمان نزدیکتر میکند. هماهنگی بازیکنان روزبهروز بیشتر میشود و تیم به ثبات ذهنی و بدنی رسیده است.
وی ادامه داد: درون تیم روحیهای قوی وجود دارد. بازیکنان باتجربه از جوانترها حمایت میکنند و جوانها با انرژیشان به ما انگیزه میدهند. ما مثل یک خانوادهایم، همه برای یک هدف کار میکنیم؛ برای نام ایران.
وی در این باره گفت: این لقب برای من افتخارآمیز است، اما بیشتر از آن، یک مسئولیت سنگین است. وقتی مردم به من لقب "عقاب آسیا" میدهند، یعنی باید همیشه بیدار، متمرکز و قابلاعتماد باشم. من تمام وجودم را برای حفظ دروازه ایران میگذارم. هیچ چیز برایم ارزشمندتر از لبخند مردم پس از یک بازی خوب نیست.
او افزود: دروازهبان بودن یعنی تصمیم گرفتن در کسری از ثانیه، یعنی اعتماد تیم به دستان تو. من عاشق این احساس هستم و قول میدهم در جام جهانی از
دروازهبان تیم ملی درباره گروه سخت ایران گفت:ما میدانیم چه تیمهایی روبهرویمان هستند. برزیل و ایتالیا تیمهای بزرگ و پرستارهای هستند، اما ما ترسی نداریم. اتفاقاً چنین بازیهایی انگیزه ما را بیشتر میکند. ما برزیل را بهطور کامل آنالیز کردهایم، نقاط قوت و ضعفشان را میدانیم و برای هر سناریو آمادهایم.
او تأکید کرد: در زمین فوتسال، همهچیز به ایمان و تمرکز برمیگردد. شاید آنها تجربه جهانی بیشتری داشته باشند، اما ما قلبی پر از انگیزه و غیرت داریم و امیدواریم تا بهترین نتیجه را در هر مسابقه کسب کنیم.
کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان در ادامه بیان کرد:تیم ایران نسبت به گذشته تغییر کرده، بازیکنان باانگیزهتر و منظمتر شدهاند. کادر فنی ما فوقالعاده حرفهای کار میکند؛ از بدنسازی تا آنالیز، همهچیز علمی و دقیق است. وقتی با چنین تیمی تمرین میکنی، فقط میخواهی در زمین بدرخشی؛ و ما آمادهایم تا این اتفاق را رقم بزنیم.
وی ادامه داد: ما حالا تیمی هستیم که باور دارد میتواند مقابل هر رقیبی بایستد. در تمرینات به هم انگیزه میدهیم، چون میدانیم هر ثانیه تمرین میتواند در جام جهانی تعیینکننده باشد.
فرزانه توسلی در پایان از هدف بزرگ تیم ایران گفت:جام جهانی فیلیپین فقط یک تورنمنت نیست، فرصتی است برای اینکه دنیا بفهمد دختران ایرانی چه روحیهای دارند. ما آمدهایم تا نشان دهیم استعداد، تعهد و غیرت ایرانی میتواند در هر سطحی بدرخشد. بی شک بازیهای آسانی نخواهیم داشت، اما قول میدهم بجنگیم؛ با تمام توان، تا آخرین لحظه. تیم ما آماده است تا جهان را شگفتزده کند.