به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اسامی داوران قضاوت‌کننده در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد که براین اساس رزلان بن علی از مالزی قضاوت دیدار سپاهان و آخال ترکمنستان را برعهده خواهد داشت.

همچنین محمد عارف و کاساوا نیلاماگان از مالزی و یودی نورچاهیا از اندونزی نیز او را در امر قضاوت یاری خواهند کرد.

این دیدار روز سه شنبه ۱۳ آبان در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار خواهد شد.

سپاهان در دومین مسابقه‌اش در لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف آخال ترکمنستان رفت که شاگردان محرم نویدکیا پس از شکست مقابل الحسین اردن و خودداری سفر موهون باگان هند به ایران، با نتیجه یک بر صفر حریف ترکمنستانی را در نقش جهان شکست داد.