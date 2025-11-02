پخش زنده
امروز: -
بیش از ۱۶۸ هزار ماموریت اورژانس پیش بیمارستانی در استان اصفهان اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان گفت: در هفت ماهه امسال، کارشناسان اورژانس پیشبیمارستانی استان به ۱۶۸ هزار و ۷۷۲ ماموریت امدادرسانی اعزام شدند، که از مجموع آنها ۱۱۴ هزار و ۴۸۶ مورد مربوط به حوادث غیرتصادفی و ۵۴ هزار و ۲۸۶ مورد حوادث رانندگی بوده است.
علیرضا زمانپور افزود: در این مدت از مجموع حوادث رانندگی منجر به جرح در استان ۳۹ هزار و ۳۸۳ مورد حادثه در مناطق شهری و ۱۴ هزار و ۹۰۳ مورد در نقاط جادهای استان رخ داده است.
وی همچنین به تعداد تماس امدادخواهان با سامانه ۱۱۵ اشاره کرد و گفت: در این مدت، کارشناسان پرستاری اتاق فرمان اورژانس به ۶۲۹ هزار و ۱۵۹ تماس امدادخواهی پاسخ دادهاند و با اجرای عملیات احیای قلبی و تنفسی، جان بیش از ۵۰ شهروند را از مرگ حتمی نجات داده و ۱۱ زایمان اورژانسی نیز با موفقیت ثبت کردند.
رییس اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان ادامه داد: تا پایان مهرماه، اورژانس موتوری استان در مجموع در ۵ هزار و ۵۴۲ ماموریت به امدادخواهان امدادرسانی کرد.
وی همچنین با اشاره به ارائه خدمات اورژانس هوایی در استان، گفت: در هفت ماهه امسال بالگرد امدادی اورژانس ۲۳ بار به ماموریت اعزام و ۵۳ بیمار و مصدوم را به مراکز درمانی استان اصفهان منتقل کرد.
علیرضا زمانپور گفت: فوریتهای پزشکی استان اصفهان از ۱۶۶ پایگاه امدادی شامل ۸۸ پایگاه شهری، ۷۷ پایگاه جادهای و یک پایگاه امداد هوایی، ۳ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۲۱ دستگاه موتورلانس و یک اتاق فرمان برخوردار است.