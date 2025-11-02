رئیس کمیسیون گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و روابط بین‌الملل شورای اسلامی شهر یزد از برنامه‌ریزی برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه گردشگری، فرهنگی و اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حقیرالسادات در نشست مشترکی با حضور موسوی عامل توسعه خوشه گردشگری استان یزد، توانایی نماینده وزارت امور خارجه در استان و کارشناس بخش بین‌الملل شهرداری یزد، به بررسی راهکار‌های حضور فعالان گردشگری، صنعتی و بازرگانی یزد در شهر‌های خواهرخوانده پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت حضور یزد در رویداد‌های بین‌المللی گفت: «در گام نخست، با توجه به برگزاری نمایشگاه گردشگری تاشکند در ازبکستان از ۶ تا ۸ آذرماه، پیشنهاد شد بخشی از فعالان گردشگری یزد با همکاری خوشه گردشگری استان در این رویداد شرکت کنند تا زمینه ارتباطات علمی، تجاری و فرهنگی و گردشگری با کشور‌های منطقه فراهم شود. ناگفته نماند که شهر خیوه که خواهر خوانده یزد است در ازبکستان قرار دارد»

حقیرالسادات افزود: «در ادامه، مقرر شد که تور گردشگری صنعتی بازرگانی، فرهنگی و گردشگری یزد به شهر تورفان چین طراحی شود؛ شهری که از نظر اقلیمی و زیستی شباهت زیادی به یزد دارد و اخیراً تفاهم‌نامه همکاری بین دو شهر امضا شده است. هدف از این سفر، بازدید از پروژه‌های بزرگ صنعتی، مدیریت آب، تولید برق از انرژی خورشیدی و جاذبه‌های گردشگری تورفان خواهد بود تا زمینه توسعه همکاری‌های مشترک فراهم گردد.»

رئیس کمیسیون گردشگری یزد با اشاره به روابط اقتصادی مطلوب میان ایران و چین و وجود قرارداد ۲۵ ساله همکاری، تأکید کرد که این ظرفیت باید در قالب سفر‌های تخصصی و پروژه‌های مشترک فعال شود.

وی، ادامه داد: «همچنین پیشنهاد شد با همکاری خوشه گردشگری استان یزد، برنامه‌ای برای میزبانی تاجران پارسیان هند که از گذشته روابط دیرینه‌ای با یزد داشته‌اند، طراحی شود تا تبادلات فرهنگی و اقتصادی میان دو منطقه تقویت گردد.»

حقیرالسادات به برنامه‌های دیگر این کمیسیون نیز اشاره کرد و گفت: «در این نشست، موضوع سفر زمینی هیئتی از یزد به شهر دیوانیه عراق نیز مطرح شد که می‌تواند با هدف توسعه گردشگری صنعتی و تجاری انجام گیرد. این سفر با همکاری شهرداری یزد و خوشه گردشگری استان و با استفاده از دو دستگاه اتوبوس جدید شهرداری امکان‌پذیر خواهد بود.»

وی در پایان از طرح پیشنهادی دیگری خبر داد و اظهار داشت: «در صورت فراهم شدن شرایط، در فروردین یا اردیبهشت ۱۴۰۵ برنامه‌ای برای سفر زمینی به سه کشور ترکیه، ارمنستان و گرجستان تدوین خواهد شد تا ضمن بازدید از شهر‌های خواهرخوانده‌های یزد (گیومری در ارمنستان و پوتی در گرجستان) دو شهر وان و ترابزون ترکیه در مسیر از بندر انزلی ـ که خواهرخوانده داخلی یزد است ـ نیز دیدن شود. این اقدام می‌تواند گامی مؤثر در توسعه دیپلماسی شهری، تعاملات فرهنگی، گردشگری و اقتصادی یزد باشد.»