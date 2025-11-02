به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجمع عمومی سالانه هیأت کبدی استان یزد امروز با حضور رییس فدراسیون کبدی کشور برگزار و در آن مسائل و مشکلات این رشته از جمله کمبود فضای ورزشی مناسب بررسی شد.

در این نشست همچنین تقویم مالی و تقویم ورزشی هیأت کبدی استان یزد برای سال پیش‌رو تصویب شد.

رییس فدراسیون کبدی کشور در حاشیه این مجمع با بیان اینکه یزد از استان‌های دارای ظرفیت بالا در این رشته است گفت: جایگاه یزد در دو سال گذشته از رتبه بیستم کشور به رتبه دوم ارتقا یافته است.

اورسجی افزود: توسعه این ورزش به عنوان یک رشته عمومی در استان یزد، می‌تواند زمینه‌ساز رشد و قهرمان‌پروری بیشتر کبدی در یزد در آینده باشد.