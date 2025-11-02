کارشناس ارشد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، گفت: تاب‌آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی از محور‌های اصلی هفته پدافند غیرعامل در کیش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسعود احمدی، در گفتگوی خبر ۲۰ سیما، گفت: پدافند غیرعامل تسهیل‌کننده مدیریت بحران است.

او افزود: حوادث طبیعی و انسان‌ساخت سهوی در حوزه مدیریت بحران و حوادث انسان‌ساخت عمدی در حوزه پدافند غیرعامل تعریف می‌شوند.

مسعود احمدی افزود: پدافند غیرعامل به معنای آمادگی در برابر تهدیدات انسانی است تا اگر دیده شدیم، شناخته نشویم و مورد هدف قرار گرفتن، آسیب نبینیم یا سریع به شرایط عادی بازگردیم.

کارشناس ارشد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با اشاره به شعار امسال پدافند غیرعامل، تأکید کرد: تاب‌آوری زیرساختی یعنی توان بازگشت سریع تأسیسات و شبکه‌ها به حالت عادی پس از آسیب و پایداری اجتماعی به معنای آموزش و آمادگی مردم برای حفظ آرامش روانی و همکاری با مسئولان در زمان بحران است.

احمدی، تصریح کرد: آموزش عمومی و افزایش آگاهی شهروندان در حوزه پدافند غیرعامل، نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها و ارتقای امنیت روانی جامعه دارد.