به مناسبت برگزاری راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای از ارائه خدمات ویژه برای شرکت شهروندان در این مراسم، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد برای آرامش خاطر و رفاه حال شرکت‌کنندگان در این مراسم که روز سه شنبه در خیابان طالقانی (مقابل لانه جاسوسی سابق) برگزار می‌شود، با تخصیص ناوگان ویژه مراسم از ساعت ۹:۳۰ صبح از مبادی و میادین اصلی شهر به شرح زیر اقدام به جابه‌جایی شهروندان گرامی می‌کند:

میدان امام حسین (ع) - میدان انقلاب اسلامی- میدان خراسان- پایانه شهید محلاتی- میدان سپاه- میدان راه آهن- میدان آزادی – میدان شهر ری.

این اطلاعیه افزوده است : عوامل امدادی و نظارتی اتوبوسرانی تهران با آمادگی کامل در این مراسم حضور دارند و خدمات بازگشت راهپیمایان به مبادی اولیه نیز پیش بینی شده است.