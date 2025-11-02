به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: هم اکنون ۳۵ پروژه ابنیه فنی و پل با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی در سطح راه‌های این استان در حال اجرا است.

فرخی افزود: پروژه‌های رفع نقطه پرتصادف تقاطع بجد و اصلاح و ایمن سازی رمپ‌های ورودی و خروجی و دوربرگردان های مجتمع خاطره ۲ نقطه از نقاط پرحادثه مصوب ملی از جمله مهم‌ترین پروژه‌های فعال این حوزه است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از رفع ۴ نقطه پرحادثه در سطح استان طی سال جاری خبرداد و گفت: در ۷ ماه گذشته ۱۰ دستگاه آبنما تبدیل به پل شده و تعمیرات ۲۴ دستگاه پل انجام شده است.

فرخی با اشاره به مهم‌ترین موضوعات و فعالیت‌های تعمیرات اساسی و بهسازی پل‌ها افزود: احداث و مرمت رادیه و برید پل ها، احداث و مرمت دیوار‌های هدایت آب، مقاوم سازی فونداسیون پل‌ها و تعمیر و مرمت پایه‌های پل‌ها و مرمت و تعویض دال پل ها، احداث و مرمت قرنیز و حفاظ پل ها، تنظیم بستر رودخانه و ورودی و خروجی پل‌ها و تنقیه و لایروبی پل‌ها و نظایر آن است.

به گفته وی بازدید‌ها و بازرسی‌های فنی مستمر از وضعیت پل‌ها و ابنیه فنی، واقع در جاده‌های اصلی و فرعی برای حصول اطمینان از ایمنی سازه‌ای آنها و بررسی پل‌ها برای عبور سیلاب و جلوگیری از بحران‌های احتمالی، از جمله مسائل مهمی است که بصورت مستمر انجام می‌شود.