تیم ملی تکواندو کشورمان پس از کسب عنوان نایب قهرمانی جهان صبح امروز با استقبال مسئولان فدراسیون و خانواده تکواندو به ایران بازگشت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی تکواندو جمهوری اسلامی ایران صبح امروز (یازدهم آبان‌ماه) پس از حضور در بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان و کسب عنوان نایب‌قهرمانی، با استقبال مسئولان فدراسیون، خانواده‌های ورزشکاران و جمعی از اهالی تکواندو وارد تهران شد.

ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها موفق به کسب سه مدال رنگارنگ شدند. ابوالفضل زندی با ایستادن بر سکوی قهرمانی در وزن منفی ۵۸ کیلوگرم مدال طلا را از آن خود کرد، مهدی حاجی‌موسایی در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم به مدال نقره دست یافت و امیرسینا بختیاری نیز در وزن منفی ۷۴ کیلوگرم مدال برنز را به گردن آویخت.