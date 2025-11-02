به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون امور انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور در چهارمین جلسه شورای پدافند غیرعامل مازندران بر لزوم کاهش وابستگی متقابل زیرساخت‌های حیاتی استان تأکید و خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید تصمیم‌ها را با لحاظ کردن شرایط جنگی اتخاذ کنیم.

کشوری در این جلسه که به منظور بررسی آخرین وضعیت اجرای دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل در استان برگزار شد، گفت: همه مدیران باید در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های سالیانه اهتمام جدی داشته باشند و ارزیابی عملکرد آنها توسط مراجع بالادستی به طور منظم انجام گیرد.

وی با اشاره به لزوم تاب‌آوری زیرساخت‌ها افزود: باید وابستگی زیرساخت‌های مهم نسبت به یکدیگر را کاهش داد. نباید اینگونه باشد که با قطع برق یا گاز، کلیت فعالیت یک مجموعه کاملاً متوقف شود.

معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه شعار هفته پدافند غیرعامل «تاب‌آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی» است، تأکید کرد: تا قبل از جنگ ۱۲روزه، تهدیدات و اولویت جنگ مطرح نبود، اما اکنون باید شرایط جنگی را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کرده و برای آن آمادگی کامل داشته باشیم.