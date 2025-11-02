بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با رویکرد جوانگرایی و مشارکت جهانی علاقه‌مندان به فرهنگ رضوی، در قالب ۳۲ عنوان برنامه در استان‌های مختلف کشور آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشست خبری بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) با حضور فرشید فلاح مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع)، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزار شد.

فلاح در این نشست با اشاره به آغاز رسمی بیست‌ودومین دوره جشنواره‌های امام رضا (ع) گفت:

در قالب این رویداد، ۳۲ جشنواره در ۹ گروه با عنوان ایران امام رضا (ع) در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود و استان‌های میزبان، پذیرای هنرمندان و علاقه‌مندان به فرهنگ رضوی از سراسر کشور و جهان خواهند بود.

وی با بیان اینکه جشنواره شعر ترکی امسال در ترکیه و به‌صورت بین‌المللی برگزار می‌شود، افزود:

جشنواره‌های امام رضا (ع) آثار فرهنگی و اجتماعی قابل‌توجهی در استان‌های میزبان برجای گذاشته‌اند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی همچون داستان‌نویسی و قصه‌گویی که با برکت نام امام رضا (ع) رونق گرفته‌اند.

مدیرعامل بنیاد امام رضا (ع)، رویکرد امسال جشنواره را «توجه به جوانان و جوانگرایی» عنوان کرد و گفت: در شورای سیاست‌گذاری و داوری، از داوران جوان استفاده می‌کنیم و سقف سنی برای داوران تعیین شده است.

فلاح ادامه داد: ایده‌ها ابتدا به دبیرخانه می‌رسد، پس از بررسی داوران، به متن و در ادامه به اثر تبدیل می‌شود تا معارف رضوی با قالبی اثرگذار به مردم منتقل شود.

وی با اشاره به استقبال گسترده از دوره گذشته افزود: در دوره قبل بیش از هفت‌هزار اثر به دبیرخانه ارسال شد؛ امسال نیز پیش‌بینی می‌کنیم این رقم افزایش یابد.

مدیرعامل بنیاد امام رضا (ع) درخصوص برگزاری مراسم اختتامیه گفت: اختتامیه جشنواره همزمان با ایام دهه کرامت در مشهد مقدس برگزار و برگزیدگان معرفی و تجلیل خواهند شد.

جزییات جشنواره‌ها در بخش‌های مختلف:

۱. شعر و ادبیات:

کرمان: سی‌امین جشنواره بین‌المللی شعر رضوی

خوزستان: یازدهمین جشنواره شعر عربی رضوی

آذربایجان غربی: چهاردهمین جشنواره دوسالانه داستان رضوی

چهارمحال‌وبختیاری: نهمین جشنواره نمایشنامه و خاطره رضوی

لرستان: شانزدهمین جشنواره نامه‌ای به امام رضا (ع)

زنجان: پانزدهمین جشنواره شعر و داستان کوتاه رضوی (ویژه دانشجویان)

همدان: شانزدهمین جشنواره داستان کودک و نوجوان رضوی

۲. هنر‌های نمایشی:

هرمزگان: چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی

کهگیلویه‌وبویراحمد: نهمین جشنواره تئاتر طنز رضوی

۳. فضای مجازی:

جنوب کرمان: اولین جشنواره ملی و بین‌المللی فضای مجازی رضوی

۴. هنر‌های تجسمی:

سیستان و بلوچستان: نهمین جشنواره خوشنویسی رضوی

آذربایجان غربی: ششمین جشنواره تصویرسازی رضوی

خراسان شمالی: پنجمین جشنواره نگارگری رضوی

تهران: سومین جشنواره نقاشی رضوی

البرز: چهاردهمین جشنواره بین‌المللی عکس رضوی (سفر و زیارت)

سمنان: یازدهمین جشنواره صنایع دستی رضوی

۵. آوا‌ها و نواها:

خراسان جنوبی: دوازدهمین جشنواره سرود رضوی

یزد: دوازدهمین جشنواره جلوه‌های فرهنگی و هنری رضوی در سفال و سرامیک

فارس: اولین جشنواره آیینه‌سازان رضوی

گلستان: هفتمین جشنواره آوا‌ها و نوا‌های رضوی

۶. روستایی و عشایری:

مازندران: هفتمین جشنواره روستایی و عشایری آسمان هشتم

اردبیل: نهمین جشنواره بین‌المللی عشایری گفت‌و‌گو و مهربانی با تأکید بر تعالیم رضوی

۷. پژوهشی:

کرمانشاه: چهاردهمین همایش علمی‌پژوهشی امام رضا (ع) در بلاغت، زبان و ادبیات فارسی و عربی

مرکزی: نهمین همایش علمی‌پژوهشی سبک زندگی اسلامی مبتنی بر سیره و معارف رضوی