بیستودومین جشنواره بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با رویکرد جوانگرایی و مشارکت جهانی علاقهمندان به فرهنگ رضوی، در قالب ۳۲ عنوان برنامه در استانهای مختلف کشور آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشست خبری بیستودومین جشنواره بینالمللی امام رضا (ع) با حضور فرشید فلاح مدیرعامل بنیاد بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع)، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزار شد.
فلاح در این نشست با اشاره به آغاز رسمی بیستودومین دوره جشنوارههای امام رضا (ع) گفت:
در قالب این رویداد، ۳۲ جشنواره در ۹ گروه با عنوان ایران امام رضا (ع) در استانهای مختلف کشور برگزار میشود و استانهای میزبان، پذیرای هنرمندان و علاقهمندان به فرهنگ رضوی از سراسر کشور و جهان خواهند بود.
وی با بیان اینکه جشنواره شعر ترکی امسال در ترکیه و بهصورت بینالمللی برگزار میشود، افزود:
جشنوارههای امام رضا (ع) آثار فرهنگی و اجتماعی قابلتوجهی در استانهای میزبان برجای گذاشتهاند؛ بهویژه در حوزههایی همچون داستاننویسی و قصهگویی که با برکت نام امام رضا (ع) رونق گرفتهاند.
مدیرعامل بنیاد امام رضا (ع)، رویکرد امسال جشنواره را «توجه به جوانان و جوانگرایی» عنوان کرد و گفت: در شورای سیاستگذاری و داوری، از داوران جوان استفاده میکنیم و سقف سنی برای داوران تعیین شده است.
فلاح ادامه داد: ایدهها ابتدا به دبیرخانه میرسد، پس از بررسی داوران، به متن و در ادامه به اثر تبدیل میشود تا معارف رضوی با قالبی اثرگذار به مردم منتقل شود.
وی با اشاره به استقبال گسترده از دوره گذشته افزود: در دوره قبل بیش از هفتهزار اثر به دبیرخانه ارسال شد؛ امسال نیز پیشبینی میکنیم این رقم افزایش یابد.
مدیرعامل بنیاد امام رضا (ع) درخصوص برگزاری مراسم اختتامیه گفت: اختتامیه جشنواره همزمان با ایام دهه کرامت در مشهد مقدس برگزار و برگزیدگان معرفی و تجلیل خواهند شد.
جزییات جشنوارهها در بخشهای مختلف:
۱. شعر و ادبیات:
کرمان: سیامین جشنواره بینالمللی شعر رضوی
خوزستان: یازدهمین جشنواره شعر عربی رضوی
آذربایجان غربی: چهاردهمین جشنواره دوسالانه داستان رضوی
چهارمحالوبختیاری: نهمین جشنواره نمایشنامه و خاطره رضوی
لرستان: شانزدهمین جشنواره نامهای به امام رضا (ع)
زنجان: پانزدهمین جشنواره شعر و داستان کوتاه رضوی (ویژه دانشجویان)
همدان: شانزدهمین جشنواره داستان کودک و نوجوان رضوی
۲. هنرهای نمایشی:
هرمزگان: چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی
کهگیلویهوبویراحمد: نهمین جشنواره تئاتر طنز رضوی
۳. فضای مجازی:
جنوب کرمان: اولین جشنواره ملی و بینالمللی فضای مجازی رضوی
۴. هنرهای تجسمی:
سیستان و بلوچستان: نهمین جشنواره خوشنویسی رضوی
آذربایجان غربی: ششمین جشنواره تصویرسازی رضوی
خراسان شمالی: پنجمین جشنواره نگارگری رضوی
تهران: سومین جشنواره نقاشی رضوی
البرز: چهاردهمین جشنواره بینالمللی عکس رضوی (سفر و زیارت)
سمنان: یازدهمین جشنواره صنایع دستی رضوی
۵. آواها و نواها:
خراسان جنوبی: دوازدهمین جشنواره سرود رضوی
یزد: دوازدهمین جشنواره جلوههای فرهنگی و هنری رضوی در سفال و سرامیک
فارس: اولین جشنواره آیینهسازان رضوی
گلستان: هفتمین جشنواره آواها و نواهای رضوی
۶. روستایی و عشایری:
مازندران: هفتمین جشنواره روستایی و عشایری آسمان هشتم
اردبیل: نهمین جشنواره بینالمللی عشایری گفتوگو و مهربانی با تأکید بر تعالیم رضوی
۷. پژوهشی:
کرمانشاه: چهاردهمین همایش علمیپژوهشی امام رضا (ع) در بلاغت، زبان و ادبیات فارسی و عربی
مرکزی: نهمین همایش علمیپژوهشی سبک زندگی اسلامی مبتنی بر سیره و معارف رضوی