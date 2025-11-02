پخش زنده
همزمان با هفته پدافند غیر عامل رزمایش توزیع سوخت در بوکان برگزار و آمادگی دستگاههای اجرایی ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با هفته پدافند غیرعامل مانور آمادگی در شهرستان بوکان به همت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ناحیه بوکان و با همکاری فرمانداری، سپاه پاسداران، سازمان آتشنشانی و مرکز فوریتهای پزشکی (اورژانس) برگزار شد.
این رزمایش با هدف تقویت آمادگی دستگاههای مختلف، کاهش آسیبپذیری و تداوم فعالیتهای ضروری، بهویژه در راستای تامین مستمر سوخترسانی در شرایط اضطراری، برگزار شد.
در پایان این رزمایش، نقاط قوت و ضعف شناسایی و ارزیابی شده و بر لزوم افزایش آمادگی برای مواجهه با شرایط اضطراری و حوادث طبیعی تاکید شد.