جمعی از دانش آموزان بسیج دانش آموزی آذربایجان غربی به همراه تعدادی از مسئولان با خانواده شهید دانش آموز کاظم موثق بهستانی دیدار و از پدر و مادر این شهید گرانقدر دلجویی کردند.

مدیحه سرایی و دکلمه خوانی توسط دانش آموزان بسیجی از جمله برنامه‌های این دیدار بود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه در این دیدار با اشاره به تاثیر خانواده معظم شهدا در تربیت شهدای گرانقدر و روزی حلال این خانواده‌ها به فرزندانشان گفت: شهدا در واقع امام حسین ع را الگوی خود قرار داده و راه پر افتخار شهدای دشت کربلا را ادامه دادند.

سرهنگ مهدی رضوی افزود: خانواده معظم شهدا به فرموده رهبر انقلاب سرافرازان جهاد اکبر هستند.

سرهنگ حسین حق زاده اقدم معاون اجرایی سپاه شهدا آذربایجان غربی نیز در این دیدار گفت: حضور دانش آموزان در منزل خانواده معظم شهدا هم موجب فراموش نشدن یاد و خاطره این شهدا شده و از سویی راه پرفروغ شهدا ادامه خواهد یافت.

ابراهیم شکوری رییس آموزش و‌پرورش ناحیه دو ارومیه نیز در این دیدار گفت: شهدا رفتند تا دشمنان جرات تعدی به میهن اسلامی را نداشته باشند.

یوسف فرمانی رئیس آموزش و‌پرورش ناحیه یک ارومیه نیز در این دیدار با اشاره به این که حضرت امام نوجوان ۱۳ ساله شهید فهمیده را رهبر خود معرفی می‌کنند مایه بسی افتخار است گفت: دانش آموزان امروز مطمئنا راه شهدای دانش آموز دفاع مقدس را خواهند پیمود.

شهید دانش آموز کاظم موثق بهستانی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۴۵ در خانواده‌ای مذهبی در شهرستان ارومیه دیده به جهان گشود.

سرانجام این شهید والامقام زمانی که دانش آموز اول متوسطه بود در کسوت بسیجی در ۲۶ آذرماه ۱۳۶۱ در منطقه سرو ارومیه در درگیری با عناصر ضد انقلاب به درجه رفیع شهادت نائل آمد.