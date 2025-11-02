به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری ویژه شهرستان‌های استان گفت: این کارگاه آموزشی با حضور ۴۰ نفر از مدیران و کارشناسان حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری شهرستان‌های استان برگزار و در آن نحوه شناسایی، تدوین و استانداردسازی بسته‌های سرمایه‌گذاری آموزش داده شده است.

محمدرضا اکبری همچنین با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای تحقق اهداف توسعه گردشگری استان افزود: شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر شهرستان و تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری استاندارد، گامی مؤثر در مسیر جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

وی با اشاره به مبنای قانونی این فرایند ادامه داد: فرصت‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری بر اساس شیوه‌نامه فنی و اجرایی صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در درگاه ملی مجوز‌های کشور و در راستای تکالیف قانونی تصریح‌شده در ماده (۲۷) قانون تأمین مالی و تولید زیرساخت‌ها تدوین می‌شوند.

محمدرضا اکبری گفت: تدوین این بسته‌ها باهدف تسهیل و تسریع در صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری و شفافیت برای سرمایه‌گذاران اجرا می‌شود تا روند صدور مجوز‌ها در استان نظام‌مند، کوتاه‌تر و قابل‌پیگیری باشد.

وی ادامه داد: مدیران شهرستان‌ها موظف هستند با بررسی دقیق ظرفیت‌ها، جاذبه‌ها، زیرساخت‌ها و منابع بومی مناطق خود، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را احصا کرده و تا پایان آبان ماه بسته‌های اولیه را به‌منظور بررسی و جمع‌بندی نهایی به اداره‌کل ارسال کنند.

رئیس اداره سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های استان اصفهان با اشاره به برنامه‌ریزی برای پوشش مناسب فرصت‌ها در استان افزود: پیش‌بینی می‌شود در مرحله نخست، حدود ۵۰۰ عنوان فرصت و بسته سرمایه‌گذاری در استان تدوین و آماده ارائه به سرمایه‌گذاران شود.

۲۲ هزار اثر تاریخی و معماری اصفهان به همراه گستره‌ای از نمایه‌های میراث فرهنگی ناملموس شامل غذاها، مراسم آیینی، جشن‌ها، مهارت‌های سنتی و تولید صنایع دستی، بیانگر پشتوانه تاریخ و فرهنگ ایران زمین در این خطه است.