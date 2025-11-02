به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نیکزاد اظهار کرد: با انجام داوری آثار هشتمین دوره مسابقه ملی عکس «آن سوی واقعه» توسط هیأت داوران متشکل از منا صیافی زاده، علی محمدی و محمد محمدعلی پور آثار راه یافته به این مسابقه ملی مشخص شدند.

وی با بیان اینکه این مسابقه ملی، ویژه پیاده‌روی اربعین حسینی (ع) از سوی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان برگزار شده است، افزود: در این دوره از میان بیش از ۸۰۰ عکس از ۵۵ عکاس شرکت کننده از سراسر کشور، تعداد ۵۰ عکس از ۲۶ عکاس به داوری نهایی و نمایشگاه راه پیدا کردند که از این میان سه نفر حائز رتبه‌های اول تا سوم و دو نفر هم شایسته تقدیر شناخته شدند.

نیکزاد ادامه داد: هستی فتوتی از اهواز (۲ عکس)، محمدطا‌ها مبهمی از آبادان (۱ عکس)، صفورا دلیان از اهواز (۱ عکس)، ناصر ابراهیمی از قم (۲ عکس)، انیس قلاوند از اهواز (۱ عکس)، مبینا عیدانی از آبادان (۲ عکس)، سیما آلبوسویلم از اهواز (۱ عکس)، علی ابک از سمنان (۴ عکس)، عباس قاسم پور از اهواز (۱ عکس)، بتول فته پور از اهواز (۱ عکس)، فاطمه زهره وندی از ملایر (۱ عکس)، علیرضا نظیری از تالش (۳ عکس)، محمد آهنگر از اهواز (۵ عکس)، محمد قائدی از اهواز (۴ عکس)، محمدحسین سیاحی از اهواز (۱ عکس)، هستی حسن زاده از اهواز (۱ عکس)، مریم شهاب‌زاده از اهواز (۱ عکس)، فرید حمودی از خرمشهر (۱ عکس)، فاطمه رحیماویان از اهواز (۱ عکس)، مهزیار مهدی‌پور از اهواز (۳ عکس)، نرگس مطلبی از آبادان (۳ عکس) مهدی آمن از قم (۱ عکس)، حسین بابازاده از اهواز (۳ عکس)، حمید واحدی از سنقر (۱ عکس)، مسعود محقق از سمنان (۳ عکس) و سارا میسایی از اهواز (۲ عکس)، ۲۶ عکاس راه یافته به داوری نهایی و نمایشگاه هستند.

معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان در پایان عنوان کرد: تاریخ مراسم اختتامیه و اهدای جوایز متعاقبا اعلام خواهد شد.