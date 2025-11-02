به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه تهران با پذیرش بدون آزمون‌کنکور «امیرعباس قاسمی»، دارنده مدال طلای مسابقات ملی مهارت سال ۱۴۰۳ در رشته فناوری‌های وب و مدال طلای مسابقات بین‌المللی مهارت IFSC ۲۰۲۴ در رشته مهندسی کامپیوتر، موافقت کرد.

در پی به رسیمت شناختن مسابقات ملی مهارت به عنوان «رویداد سطح یک مهارتی کشور» از بنیاد ملی نخبگان، دارندگان مدال‌های این رقابت‌ها امکان ورود به مسیر نخبگی و بهره‌مندی از حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان را پیدا کردند.

بر اساس اعلام سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، امیرعباس قاسمی با کسب موفقیت‌های ارزنده در عرصه ملی و بین‌المللی، از چهره‌های شاخص مهارتی ایران به شمار می‌رود که با پشت‌کار، خلاقیت و توان علمی خود توانسته سطح مهارت‌های تخصصی کشور را در عرصه جهانی، ارتقاء دهد.

سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور ضمن تقدیر از رویکرد دانشگاه تهران در حمایت از نخبگان مهارتی و قدردانی از بنیاد ملی نخبگان به خاطر توجه ویژه به جامعه مهارتی، اعلام کرد: این اقدام نمونه‌ای از هم‌افزایی مؤثر میان نظام آموزش عالی و آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای بوده و می‌تواند الگویی برای شناسایی و پرورش استعداد‌های مهارتی جوانان ایران و مسیری همواری برای توسعه پیشرفت و شکوفایی جوانان مستعد کشور، باشد.