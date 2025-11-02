رئیس پلیس فتا آذربایجان غربی از افزایش جرایم سایبری در بخش اقتصادی خبر داد و گفت: بیشترین آسیب‌پذیری استان در حوزه فضای مجازی مربوط به برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سرهنگ اکبر نصرتی افزود: در هفت‌ماه نخست سال جاری، ۱۶ درصد از جرایم سایبری استان مربوط به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بوده است. وی افزود: در میان این شبکه‌ها، اینستاگرام با ۳۸ درصد، تلگرام با ۲۵ درصد، واتساپ با ۱۴ درصد و سایت‌های اینترنتی با ۷ درصد بیشترین سهم را در وقوع جرایم سایبری به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس پلیس فتا استان با تأکید بر اینکه برداشت اینترنتی غیرمجاز در صدر جرایم سایبری آذربایجان غربی قرار دارد، عنوان کرد: پس از آن، کلاهبرداری رایانه‌ای، هتک حیثیت، مزاحمت اینترنتی و انتشار غیرمجاز تصاویر خانوادگی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

سرهنگ نصرتی با اشاره به لزوم افزایش آگاهی عمومی درباره تهدیدات فضای مجازی گفت: پیشگیری از جرایم سایبری در گرو ارتقای سواد دیجیتال مردم است؛ هرچه آگاهی خانواده‌ها نسبت به مخاطرات فضای مجازی بیشتر شود، امکان سوء‌استفاده مجرمان سایبری کاهش خواهد یافت.