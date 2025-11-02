پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان از مراحل پایانی عملیات اجرایی نخستین سایت موزه باستانشناسی شهری کشور در خیابان باباطاهر همدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محسن معصومعلیزاده در حاشیه بازدید از طرح سایت موزه باستانشناسی شهری در خیابان باباطاهر و نظارت بر روند اجرای این طرح گفت: اجرای نخستین سایت موزه باستان شناسی شهری کشور ، یکی از طرحهای مهم و اثرگذار در حوزه گردشگری شهری است که با هدف نمایش دائمی بقایای معماری به جا مانده و آثار تاریخی کشف شده در این محدوده طراحی و اجرا میشود و به زودی به بهرهبرداری می رسد .
وی ضمن قدردانی از همکاری شهرداری و شورای شهر همدان افزود: طرحی که امروز شاهد اجرای آن هستیم مورد توجه بسیاری از شهروندان، فعالان حوزه میراثفرهنگی و علاقهمندان به تاریخ همدان است، سال گذشته، حفاریهایی در این منطقه انجام و منجر به کشف آثار ارزشمندی از دورههای مختلف تاریخی شد و با هماهنگی شهرداری، تصمیم گرفتیم موزهای طراحی و احداث شود تا این آثار به صورت دائمی در محل کشف به نمایش درآیند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با بیان اینکه این موزه، نخستین سایت موزه باستانشناسی شهری در کشور است، افزود: اجرای طرح های عمرانی در محدوده شهری به ویژه در مناطقی که زیرساختهای خدماتی و تاسیساتی متعددی وجود دارد، با چالشهای خاصی همراه است و پس از حفاری، مشکلاتی مانند جابهجایی لولههای آب، شبکه برق، سیستم فاضلاب و هدایت آبهای سطحی بروز میکند که طبیعی است فرایند اجرا را زمانبر کند.
وی گفت: با وجود این، خوشبختانه هماهنگی خوبی میان شهرداری و میراثفرهنگی برقرار شده و طراحی و اجرای طرح با کیفیت مناسبی پیش رفته است، طبق بازدیدهای انجامشده، اسکلت بتنی این مجموعه با کیفیت بسیار مطلوب اجرا شده و طراحی بخش شیشهای و اسکلتی آن نیز به پایان رسیده و اکنون فرایند تحویل کار به پیمانکار توسط شهرداری در حال انجام است.
معصومعلیزاده با بیان اینکه یکی از دغدغههای میراثفرهنگی، تسریع در اتمام طرح و جلوگیری از رکود در محوطه است، افزود: از شهرداری و شورای اسلامی شهر همدان تشکر میکنیم که اعتباری مناسب برای اجرای پروژه در نظر گرفتهاند، ما نیز تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا پروژه فوق هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان با تأکید بر اهمیت گردشگری این طرح، گفت: این سایت موزه یکی از پروژههای اثرگذار در حوزه گردشگری شهر همدان خواهد بود و میتواند به جاذبهای ویژه برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی تبدیل شود.
معصومعلیزاده درباره زمان تکمیل پروژه، افزود: مدیریت شهری و اداره کل میراثفرهنگی استان، تمام توان خود را برای جلوگیری از توقف طرح به کار خواهند گرفت تا شاهد مشکلاتی مانند آبگرفتگی یا انباشت زباله در محل نباشیم، هدف ما این است که طرح در سریعترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد و فضای آن به مکانی درخور شأن مردم همدان تبدیل شود.