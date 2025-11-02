پخش زنده
نمایندگان مجلس تکالیف دستگاهها جهت همکاری با سازمان ملی هوش مصنوعی در حوزه آموزش را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی با ۱۷۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۷۲ رأی ممتنع از ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه با مفاد ماده ۹ و اصلاحات و الحاقات آن موافقت کردند.
ماده ۹- به منظور حفظ و ارتقاء سرمایههای انسانی کشور و توسعه دانش و پژوهش در حوزه هوش مصنوعی.
الف- وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی و با استفاده از منابع و امکانات در اختیار خود موارد زیر را انجام دهند:
۱-ایجاد و بازنگری سرفصلهای آموزشی متأثر از تحولات مرتبط با هوش مصنوعی
۲- ایجاد بستر مناسب در مدارس و دانشگاهها برای تقویت و همسوسازی طرحهای پژوهشی در حوزه هوش مصنوعی و حمایت از این طرحها
۳- تدوین دستورالعمل نحوه حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتههای مرتبط با هوش مصنوعی ظرف ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون
ب- بنیاد ملی نخبگان موظف است با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی و وزارتخانههای امور خارجه و علوم، تحقیقات و فناوری آئین نامه اجرایی نحوه جذب و حمایت از متخصصین هوش مصنوعی در داخل و خارج از کشور و نیز نحوه استفاده از خدمات آنان را ظرف شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف ۶ ماه پس از لازمالاجراشدن این قانون با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی، دستورالعمل آموزش فنی و حرفهای و مهارتی صنایع وابسته به هوش مصنوعی را در چارچوب قانون نظام جامع آموزش فنی و حرفهای مصوب ۲۴/ ۸/ ۱۳۹۶ تدوین و تصویب نماید.
ت- سازمان ملی هوش مصنوعی مجاز است با توسعه هوش مصنوعی در حوزههای علمیه همکاریهای لازم با مرکز مدیریت حوزههای علمیه قم داشته باشد.
۴- تدوین و بروز رسانی دستورالعمل و شیوه نامههای آموزشی و ارزیابی در نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش با هدف متناسب سازی با توسعه این فناوری و بهره مندی از ظرفیتهای آن.