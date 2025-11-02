به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی با ۱۷۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۷۲ رأی ممتنع از ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه با مفاد ماده ۹ و اصلاحات و الحاقات آن موافقت کردند.

ماده ۹- به منظور حفظ و ارتقاء سرمایه‌های انسانی کشور و توسعه دانش و پژوهش در حوزه هوش مصنوعی.

الف- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی و با استفاده از منابع و امکانات در اختیار خود موارد زیر را انجام دهند:

۱-ایجاد و بازنگری سرفصل‌های آموزشی متأثر از تحولات مرتبط با هوش مصنوعی

۲- ایجاد بستر مناسب در مدارس و دانشگاه‌ها برای تقویت و همسوسازی طرح‌های پژوهشی در حوزه هوش مصنوعی و حمایت از این طرح‌ها

۳- تدوین دستورالعمل نحوه حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی ظرف ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون

ب- بنیاد ملی نخبگان موظف است با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی و وزارتخانه‌های امور خارجه و علوم، تحقیقات و فناوری آئین نامه اجرایی نحوه جذب و حمایت از متخصصین هوش مصنوعی در داخل و خارج از کشور و نیز نحوه استفاده از خدمات آنان را ظرف شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی، دستورالعمل آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی صنایع وابسته به هوش مصنوعی را در چارچوب قانون نظام جامع آموزش فنی و حرفه‌ای مصوب ۲۴/ ۸/ ۱۳۹۶ تدوین و تصویب نماید.

ت- سازمان ملی هوش مصنوعی مجاز است با توسعه هوش مصنوعی در حوزه‌های علمیه همکاری‌های لازم با مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم داشته باشد.

۴- تدوین و بروز رسانی دستورالعمل و شیوه نامه‌های آموزشی و ارزیابی در نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش با هدف متناسب سازی با توسعه این فناوری و بهره مندی از ظرفیت‌های آن.