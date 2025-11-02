پخش زنده
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان خلخال، بر تخصیص هزینههای مربوط به برگزاری مجالس ترحیم و بزرگداشت درگذشتگان به امورات خیر تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حجتالاسلام سیدرضا قدسی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان خلخال، با اشاره به هزینهکرد مبالغ سنگین برای برگزاری مراسم خاکسپاری، تدفین، ترحیم و یا مجالس بزرگداشت درگذشتگان در این شهرستان، اظهار کرد: هزینهکرد مبالغ سنگین برای درگذشتگان از سوی بازماندگان مشکلات عدیدهای را برای مردم این شهرستان به همراه دارد.
وی افزود: بسیاری از همسایگان آرامستان خلخال از آلودگیهای صوتی ناشی از ایجاد صدای بلندگوهای برگزاری مراسم تدفین، ترحیم و بزرگداشت بر سر مزار عزیزان از دست رفته در آرامستان به شدت معترض و ناراحت هستند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی خلخال با تاکید بر تخصیص هزینههای مربوط به برگزاری مجالس ترحیم و بزرگداشت، به امورات خیر تصریح کرد: تخصیص اینگونه هزینهها از سوی برخی از خانوادهها و بازماندگان درگذشتگان به امورات خیر از جمله آزادسازی زندانیان و یا کمک به فقرا و نیازمندان در راستای جلب رضایت خداوند کار بسیار نیک و پسندیدهای است که در صورت نهادینه شدن این فرهنگ در جامعه، شاهد بروز مشکلات امروزی مربوط به چگونگی و نحوه برگزاری مراسم تدفین و یا ترحیم درگذشتگان در این شهرستان در آینده نخواهیم بود.
قدسی خواستار همکاری همه نهادهای فرهنگی از جمله شهرداری، اداره تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه، شورای هیئتهای مذهبی و همه دستاندرکاران برگزاری مراسم تدفین و ترحیم درگذشتگان برای حذف تشریفات و هزینههای اضافی و هزینهکرد آن برای امورات خیر در مناطق مختلف این شهرستان شد.
امام جمعه خلخال خاطرنشان کرد: با برگزاری جلسات توجیهی برای مداحان چگونگی ناراحتی و اعتراض مردم به آلودگیهای صوتی ناشی از صدای بلند مجالس تدفین و ترحیم به این افراد منتقل و برای نهادینه شدن فرهنگ درست برگزاری مراسم باید تلاش شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خلخال نیز در این جلسه با اشاره به درخواست مردم برای محدود کردن کار قهوهخانهها، کافهها و کافیشاپها در ساعات شب و همچنین پیشگیری از پذیرش نوجوانان کم سن و سال در این اماکن عمومی اضافه کرد: این کار نیازمند همکاری چندین نهاد دستاندرکار از جمله اداره اماکن نیروی انتظامی، اتاق اصناف و همچنین اداره صنعت، معدن و تجارت است.
مظفر رضایی با اعلام آمادگی برای همکاری برای تعطیلی و پلمپ کافیشاپها قهوهخانهها، سفرهخانههای سنتی و کافههای فاقد پروانه کسب و همچنین اماکن عمومی متخلف دارای پروانه کسب بیان کرد: در صورت عدم تمکین اینگونه اماکن دارای پروانه به محدود کردن ساعات کاری خود در شب، قطعاً دستور قضایی لازم برای پلمپ و توقف کار آنها جهت جلب رضایت مردم از سوی دستگاه قضایی شهرستان صادر خواهد شد.