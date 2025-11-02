جریمه ۷۲ میلیونی کارواش متخلف در لنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت یک واحد کارواش خودرو به دلیل گرانفروشی در شهرستان لنده خبر داد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه پس از بررسی و نظارتهای میدانی در خصوص دریافت وجه مازاد از مشتریان در ارائه خدمات را محرز و نهایتا بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا متخلف را به پرداخت ۷۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
لقمانی گفت: با گزارش بازرسان سازمان صمت پرونده تخلف متصدی کارواش به دلیل گرانفروشی تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد