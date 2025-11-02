مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت یک واحد کارواش خودرو به دلیل گرانفروشی در شهرستان لنده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید حمزه لقمانی گفت: پرونده تخلف گرانفروشی و درج نکردن قیمت یک واحد کارواش خودرو در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان لنده رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه پس از بررسی و نظارت‌های میدانی در خصوص دریافت وجه مازاد از مشتریان در ارائه خدمات را محرز و نهایتا بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا متخلف را به پرداخت ۷۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.